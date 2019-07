Das sagt das Netz zum Wegfall des Luftballonwettbewerbs

Die Nachricht, das der Luftballonwettbewerb aus Umweltschutzgründen aus dem Programm des Altstadt- und Seenachtfestes gestrichen wurde, sorgt für kontroverse Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Allein auf der Facebookseite „Schwäbische“ waren innerhalb weniger Stunden mehr als 100 Kommentare dazu zu lesen. Die Meinungen gehen weit auseinander.

Etliche Internetnutzer machten ihrem Ärger über den Wegfall des Luftballonwettbewerbs Luft. „Jetzt spinnen echt alle“, „Nehmt doch alles weg, was Freude macht“ und „Alberne Symbolpolitik ohne relevante Bedeutung für den Umweltschutz“ fanden die Gegner der städtischen Entscheidung klare Worte. Andere machten auf biologisch abbaubare Luftballons aufmerksam und appellierten, „den Kindern die Freude zu lassen“. Für sie stellt das Luftballon in den Himmel aufsteigen lassen eine schöne Kindheitserinnerung dar und sie verstehen den Wettbewerb als tolles Angebot für den Nachwuchs.

Wieder andere Nutzer nehmen die „Friday for Future“-Demonstranten selbst in die Pflicht: „Wer demonstriert, sollte dann auch keine Luftballons steigen lassen, Plastikröhrchen vermeiden etc. Find, man kann nicht immer nur große Reden schwingen, aber nicht aktiv werden.“ Und nicht zuletzt waren auch diese Kommentare zu lesen: „Man sieht ganz deutlich, dass alle Traditionen im Land abgeschafft werden sollen.“

Neben den Kritikern gab es allerdings auch etliche Befürworter. Sie hoben die Weitsicht hervor, schließlich verursache die Aktion viel Plastikmüll. Der Wegfall des Luftballonwettbewerbs stieß hierbei auf Wohlwollen. „Gut so“ und „Sehr gut. Gibt genügend andere spaßige Dinge“, war in den Kommentaren aufgeführt. Eine Nutzerin richtete sich direkt an die Gegner: „An alle die, die hier einen dicken Hals kriegen.Wenn Tiere die Ballons fressen oder sich mit den Schnüren strangulieren, ist das nicht lustig. Da können die armen Kleinen ruhig mal zurückstecken.“