Das sagen die Fraktionssprecher zum Manz-Abschied

Die Verkündung von Thomas Manz, sich nicht mehr zur Wahl des Ersten Beigeordneten der Stadt Bad Waldsee aufzustellen und zum Jahresende hin sein Amt abzugeben, hat bei den Stadträten unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Das sagen die Fraktionssprecher dazu:

Als sehr bedauerlich bezeichnet Maximilian Klingele, stellvertretender CDU-Vorsitzender, die Entscheidung des Ersten Beigeordneten. „Ich halte ihn für einen sehr guten Beigeordneten. Er ist zwar streitbar und polarisiert, aber ich bedauere es sehr.“ Klingele hebt Manz‘ fachliche Kompetenz hervor und räumt ein, dass er mit der Entscheidung gerechnet hat. Das Gefühl, das Manz seine Tätigkeit in Bad Waldsee beendet, habe ihn schon vor geraumer Zeit beschlichen. „Ehrlicherweise fand ich es nicht überraschend. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er es so früh verkündet“, so Klingele.

Schultes, Vorsitzender der Freien Wähler, gibt zu verstehen, dass sich die Frage zunehmend gestellt habe, schließlich sei die Amtszeit begrenzt. „Aber das er die Entscheidung schon elf Monate vor dem Ende der Amtszeit bekannt gibt, kam überraschend“, sagt Schultes und blickt einem spannenden Wahljahr mit Kommunalwahl, Beirat-Wahl und im nächsten Jahr der Bürgermeisterwahl entgegen. Über die Hintergründe der Entscheidung kann nur spekuliert werden. Ob es ihm zu viel wurde, ihm zuletzt Themen aufgestoßen sind, die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat oder das Verhältnis zum Bürgermeister etwas damit zu tun haben oder ob er gänzlich neue Pläne verfolgt, das sei alles unklar. „Für Bad Waldsee ist es erstmal keine gute Entscheidung. Herr Manz ist über alle Fachbereiche mit einem wahnsinnigen Fachwissen unterwegs“, lobt Schultes.

Für den GAL-Vorsitzenden Michael Kaiser ist Manz‘ Entschluss „die richtige Entscheidung“, da es immer wieder Kritik an seiner Person gegeben habe. „Die Diskussion um die Osterhofener Kapelle hat Wogen geschlagen und es gab viel Kritik aus der Bevölkerung an seiner Amtsführung. Ich glaube schon, dass ihm das an die Nieren ging“, erklärt Kaiser. Die Arbeit des Ersten Beigeordneten lobt Kaiser. So sei er inhaltlich zwar nicht immer der Meinung von Manz gewesen, aber „er hat hervorragende Arbeit geleistet“. Nachdem auch Weinschenk ankündigte, sich im nächsten Jahr nicht mehr zur Bürgermeisterwahl aufstellen zu lassen, sieht Kaiser in dem „großen Wechsel“ eine Chance für die Kurstadt.

„Es ist ein Verlust für Bad Waldsee“, sagt SPD-Vorsitzende Rita König zur für sie völlig überraschenden Verkündung des Stadtkämmerers. Als fähigen Stadtmitarbeiter bezeichnet sie Manz. Dass es in den Sitzungen hier und da zu Diskussionen und „Reibungsflächen“ kam, sieht König als notwendiges demokratisches Grundprinzip an, dass die Ehrenamtstätigkeit spannend und interessant gemacht habe. „Ich habe ihn geschätzt und keinerlei Animositäten gegen ihn gehabt.“ Manz‘ kurze Erklärung kam für König aus dem Nichts: „Ich war perplex und einfach nur baff. Das hat mich total überrascht und es war schon ein großer Koffer, der da auf uns nieder gefallen ist.“