Das sagen die Bürgermeisterbewerber zur Gesundheitsstadt Bad Waldsee

Die „Schwäbische Zeitung“ hat den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 26. Januar Fragen über unterschiedliche Themengebiete der Stadt Bad Waldsee zukommen lassen und sie um Beantwortung in maximal 40 Zeilen gebeten. Heute: Bad Waldsee ist eine Gesundheitsstadt. Was bedeutet das für Sie? Die Reihenfolge der Bewerber ergibt sich aus der Reihenfolge auf den Stimmzetteln.

German Finster

Wo kann man besser gesunden, als in Bad Waldsee?

Peter Hellstern

Es muss hierbei auf viele weitere Aspekte geachtet werden, wenn es darum geht, Planungen und Entscheidungen im Bezug auf Veränderungen in und für Bad Waldsee zu treffen.

Simon Weißenbach

Bad Waldsee ist das ideale Umfeld für Gesundheitsurlaub, Badekur und Rehabilitation. Gesundheit, Ruhe, Erholung und eine charmante Atmosphäre versprechen Urlaubstage in der Natur.

Matthias Henne

Ja, Bad Waldsee genießt einen hervorragenden Ruf als Kur- und Heilstadt. Sie ist bei vielen Menschen weit über die Region bekannt und geschätzt. Die Reha-und Kureinrichtungen bringen nicht nur Arbeitsplätze, sondern stärken auch den Tourismus, das Gewerbe und die Übernachtungsbetriebe der Stadt. Für mich bedeutet das zweierlei: Erstens wir müssen in Bad Waldsee immer die Augen und Ohren offen haben für neue Trends und Entwicklungen im Bereich des Gesundheitswesens. Was wird gerade besonders nachgefragt, welche Behandlungen finanzieren die Kostenträger, welche Zusatz- und Wellnessleistungen können wir noch anbieten? Und zweitens sollte unser Blick immer auf neue Kundenkreise und Nutzergruppen gerichtet sein. Eine Gesundheitsstadt ist auch ein Wirtschaftsfaktor, mit Arbeitsplätzen und getätigten Investitionen. Gesundheit, Sport, Bewegung, Ernährung und gesundes Kochen, Wellness, positive Life-Balance Angebote sind Trend und könnten auch neue und gegebenenfalls jüngere Generationen nach Bad Waldsee locken.

Bernhard Schultes

Bad Waldsee hat sich als mehrfach prädikatisierter Kur- und Reha-Standort einen exzellenten Namen als Gesundheitsstadt gemacht. Großem Anteil daran haben die Städtischen Rehakliniken, zugleich drittgrößter Arbeitgeber unserer Stadt. Die Waldsee Therme und die Sauna sind für die Reha-Patienten und für die Bevölkerung attraktive Gesundheitseinrichtungen. Als Bürgermeister werde ich den erfolgreichen Weg dieses Unternehmen weiter unterstützen, wie ich es als Gemeinderat und Mitglied des Betriebsausschusses seit Jahren getan habe. Die privaten Anbieter sowohl im Kurgebiet als auch in der Hofgartenklinik tragen ebenso zu dem guten Ruf Bad Waldsees als Gesundheitsstadt bei. Den Kontakt zu allen örtlichen Anbietern werde ich vertiefen, ich kann mir jährliche Gesundheitstage mit wechselnden Schwerpunkten vorstellen. Mit dem Gradierwerk hinterm See bekommt unser Stadtsee-Aktivweg eine interessante Ergänzung - wieder mal ein Alleinstellungsmerkmal für Bad Waldsee im Wettbewerb der Gesundheitsstädte. In den kommenden Jahren wird sich die Krankenhauslandschaft nicht zuletztdurch die Schließung des 14 Nothelfer gravierend verändern. Mit höchster Priorität werde ich mich als Bürgermeister selbstverständlich für den Erhalt und die Stärkung des Bad Waldseer Krankenhauses einsetzen. Mit meinem Kreistagsmandat bringe ich den dafür wichtigen Sitz im Aufsichtsrat der Oberschwabenkliniken mit.