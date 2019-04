Das Publikum ist begeistert vom Osterkonzert des Musikvereins Reute-Gaisbeuren

Am Ostersonntag gab der Musikverein Reute-Gaisbeuren sein traditionelles Osterkonzert in der Durlesbachhalle in Reute. Der Eintritt war frei – die bereit gestellte Spendentuba füllte sich freilich ordentlich.

Den Konzertabend eröffnete Musikvereinsvorsitzender Daniel Maucher mit der Begrüßung der Ehrengäste – unter anderem war Waldsees Bürgermeister Roland Weinschenk da. Anton Gerner Ehrenpräsident des liechtensteinischen Blasmusikverbandes, war gar zum 45. Mal in Folge zu Besuch beim Osterkonzert. Erich Steiner hatte wieder ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt, das mit dem Stück Festival-Fanfare von Franco Cesarine eröffnet wurde. Es folgte „Xenia Sarda“, das nach Sardinien entführt und die Gastfreundschaft, Natur sowie das Essen der Sarden widerspiegelt. In den 15 Minuten spürte man die Leichtigkeit des Südens.

Johannes Brahms komponierte 1869 den ersten Teil der ungarischen Tänze für das Pianoforte zu vier Händen, bevor 1880 die restlichen der insgesamt 21 Teile folgten. Nach dem Stück Libertadores ging es in die Pause. Das Stück von Oscar Navarro aus dem Jahre 2010 entführt das Publikum im ersten Teil ins Herz des Amazonas-Regenwaldes, der Hauptteil des Stückes führt durch die Instrumente des Ensembles, während in der Schlussphase die marschierenden Trommler mit einem Befreierthema zum Finale führen.

Musiker entführen mal in den Orient, mal zur Mafia

Im zweiten Teil des Konzertabends begeisterten die Musiker mit „The Godfather-Saga“, der Filmmusik von „Der Pate“. Der belgische Arrangeur Marcel Peeters hat mit diesem Stück eine Auswahl der besten Filmmelodien zu einer Komposition für Blasorchester verfasst. Im Mafiastil traten die Musiker hier mit ihren Solisten Peter Brändle an der Trompete und Martin Waibel an der Mandoline auf. Selbst Erich Steiner kam in Al Carpone-Manier verkleidet auf die Bühne.

Als Inspiration für einen Musical-Besuch wurde das Stück „Selections from Aladdin“ zu Gehör gebracht. Ein Medley aus den schönsten Melodien des orientalischen Abenteuers entführte in die zauberhafte Geschichte um Aladdin. Mit seinem Posaunensolo überzeugte Rainer Möslang im Stück „Feeling Good“ und erntete dafür anhaltenden Beifall.

Latin-Pop beendete den offiziellen Konzertteil des Abends. Langanhaltender Applaus forderte die Musiker in eine Zugabe. Diese wurde jedoch erst erfüllt, nachdem es Daniel Maucher nicht versäumte einen Dank an die Besucher auszusprechen. Ein besonderes Willkommen in der „Großen Kapelle“ ging an die Jungmusikanten, die zum ersten Mal am Osterkonzert mit dabei waren – Tina Müller, Mareike Lott, Jan Wolfgang und Jan Merk, sowie Anja Gantner aus Bad Waldsee

Den „Fliegermarsch“ gibt es am Ende als Zugabe

Mit der Zugabe „Fliegermarsch“ kamen Freunde der Marschmusik auf ihre Kosten. Besondere Worte richtete Erich Steiner an Vera Sigg, ehe sie ihr Solo „You Raise Me Up“ von Josh Groban sang. „Lass deine Worte transponieren“ – feinfühlig brachte sie den gelungenen Abend zu Ende.