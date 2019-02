„Das Neue und Unerwartete ist das Faszinierende am Jazz“

Die Musikreihe „Kultur in den Katakomben“ feiert am 10. März ihren fünften Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert im Kulturkeller des evangelischen Familienzentrums Bad Waldsee. Im SZ-Interview mit Sabine Ziegler sagt der ehrenamtliche Organisator Michael Dümmler (49) wie er es schafft, bekannte Jazzgrößen für Auftritte in der Provinz zu engagieren und warum er diese Musik so liebt.

Wer war eigentlich „Geburtshelfer“ von „K.i.d.Kat“?

Wie so oft im Leben kommen Menschen zusammen und man redet. Und so war es auch mit „Kultur in den Katakomben“: Pfarrer Bertl zeigte mir beim Erntedankfest den damals ungenutzten Keller und die Idee für eine Musikreihe entstand im gemeinsamen Gespräch.

Wie lautet Ihr Anspruch für diese Konzerte am Sonntagabend?

Professionelle Musiker sollen ihre unterschiedlichen musikalischen Ideen und Projekte vorstellen dürfen. Regional bekannte, landesweit aktive, national und sogar international renommierte Persönlichkeiten waren schon bei uns im Keller zu Gast.

Was ist 2019 vorgesehen?

In diesem Jahr lautet das Motto der geförderten Reihe „Vielfalt als Bereicherung“. Dabei wechseln sich „junge Wilde“ und „versierte Routiniers“ ab oder setzen gemeinsam Projekte um. Die Vielfalt der Persönlichkeiten spiegelt sich auch in der unterschiedlichen Musik wieder.

Wie schaffen Sie es, renommierte Musiker aus den Metropolen für Auftritte im ländlichen Raum zu gewinnen?

Aufgrund der gestiegenen Zahl an Musikhochschulen gibt es auch eine größere Anzahl ausgebildeter Musiker. Allerdings fehlt es den Bands längst an notwendigen Bühnen und Auftrittsorten. „K.i.d.Kat“ hat sich in der sehr gut vernetzten Musikszene herumgesprochen und die Musiker treten deshalb an mich heran. Akquise mache ich keine mehr, sondern muss nur noch entscheiden, ob der angefragte Auftritt passen könnte oder nicht. Finanziell funktioniert das allerdings nur, weil die Musiker noch weitere Auftritte im Bodenseeraum oder in Oberschwaben haben. Die Fahrtkosten wären sonst im Verhältnis zu den Gagen zu teuer.

Apropos Geld: Wie finanziert sich diese Reihe?

Die Kulturförderung der Stadt Bad Waldsee ist neben den erhobenen Eintrittsgeldern die zweite finanzielle Stütze. Ohne diese kommunale Finanzspritze wäre „K.i.d.Kat“ ein Verlustgeschäft und wir hätten sie schon im letzten Jahr „begraben“ müssen. Deshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass das Rathaus unsere Kulturarbeit schätzt und auf diese Weise würdigt.

Warum stehen Sie so auf Jazz?

In der improvisierten Musik entsteht für Zuhörer und Musiker immer Neues und Unerwartetes. Das geschieht durch die Kombination aus Spontaneität, Emotionalität und Interaktion. Strukturen – fest oder offen –sind aber ebenfalls vorgegeben. Die Musiker stehen auf der Bühne und treten mit Zuhörern und Mitmusikern in Kontakt. Motive und Ideen werden entwickelt und weitergegeben, aufgenommen und weitergesponnen. Emotionen des Moments oder der Komposition geben Impulse oder eine Leitschnur. Das Neue und Unerwartete ist das Faszinierende und Spannende am Jazz.

Da muss dann auch das Publikum offen sein für unerwartete Töne...

Die Musiker kennen den Umgang mit diesem Unerwarteten durch ihre Ausbildung und ihre Erfahrung. Bei den Zuhörern setzt das aber tatsächlich eine gewisse Offenheit für Neues und bislang Unbekanntes voraus. Gewohnte und ungewohnte Klänge, Harmonien und Muster wechseln sich ab. Völlig harmoniefreien Jazz („Free Jazz“) gibt es bei uns allerdings nicht zu hören.

Der Gewölbekeller erinnert an die Jazzkeller deutscher Unistädte. Wie setzt sich Ihr Publikum zusammen?

Es gibt bereits ein kleines Stammpublikum mit einer sehr gemischten Altersstruktur von neun bis 80 Jahren – je nach Band und Termin. Grundsätzlich würde es mich aber sehr freuen, wenn mehr Waldseer Zuhörer kämen. Der Keller bietet immerhin knapp 60 Leuten einen Sitzplatz. Die Künstler ziehen bisweilen aber auch Zuhörer aus Biberach und Ravensburg an.

Wie wird der halbrunde Geburtstag am 10. März gefeiert?

Natürlich musikalisch! Die Ravensburger Sängerin Sabine Essich hat ein tolles Quartett, mit dem sie hier bereits ein zweites Mal nach 2017 auftritt und Jazz-Standars auf die Bühne bringt. Jeder Besucher erhält ein kleines Jubiläumsgeschenk – was das sein wird, wird aber noch nicht verraten. Und eine Jubiläumsverlosung ist ebenfalls geplant.

Einen großen Dank möchte ich an dieser Stelle auch an die ehrenamtlichen Helfer vom Auf- und Abbau, Spüldienst und Theke aussprechen. Ohne dieses Engagement würde „K.i.d.Kat“ nicht bestehen können.