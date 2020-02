Das neue Programm der Familienbildung ist da

Die Angebote der Familienbildung Bad Waldsee fürs erste Halbjahr 2020 stehen im Internet. Informationen zu Kursen, Workshops und Vorträgen und alles zu den Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte online unter www.familienbildung-bw.de sowie in den ausliegenden Programmflyern.

Laut Pressemitteilung gibt es für Kinder und Jugendliche zahlreiche Workshops, Bastel- und Backangebote. Im Programm enthalten sind ein Babysitterkurs am Freitag, 13. März, sowie verschiedene Kreativworkshops, wie etwa „Osterdeko selbst gemacht“ am Freitag, 27. März, und „Backen für Kids – süßes Kleingebäck“ am 26. Juni. Während der Pfingstferien findet ab dem 8. Juni an drei Terminen ein Zirkus-Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene statt. Die Natur bei einem Waldspaziergang ins Brunnenholzried erleben können Familien am Freitag, 24. April. Entspannung mit Kindern ist bei phantasievollen „Rücken“-Geschichten am Mittwoch, 15. April, geboten.

Für Eltern mit kleineren Kindern gibt es mehrere Bewegungsangebote, wie zum Beispiel die Gruppe „Wieselkinder“ mit zehn Terminen ab dem 24. April, bei denen Eltern ihre Kinder beim Tun beobachten können, diese sich jedoch ganz alleine im vorbereiteten Raum ausprobieren. Ebenso startet im Frühjahr, ebenfalls mit zehn Terminen ab 24. April, wieder die Spielgruppe „Waldzwerge“. Deren Zusammenkünfte sind ausschließlich in freier Natur.