Das müssen Schüler und Eltern zum Schulbeginn in Bad Waldsee wissen

Am kommenden Montag, 13. September, gehen in Baden-Württemberg die Sommerferien zu Ende. Damit beginnt auch für die Schülerinnen und Schüler des Bildungszentrums Döchtbühl, in den Ortschaften und in der Eugen-Bolz-Schule wieder der Schulalltag. Das müssen Schüler und Eltern zum Schulstart wissen.

Langsam fahren

143 Erstklässler müssen nun das erste Mal einen Schulweg meistern. Daher bittet die Waldseer Stadtverwaltung alle Verkehrsteilnehmer um eine ganz besonders vorausschauende und rücksichtsvolle Fahrweise. Außerdem haben Martin Wild und Manuel Huber vom städtischen Baubetriebshof jüngst vier Banner mit der Aufschrift: „Bitte langsam! Schule hat begonnen“ angebracht sowie zehn Schilder aufgehängt.

Änderungen bei der Schulverpflegung

Wie die Stadt in ihrer Pressemeldung weiter mitteilt, wird es am Bildungszentrum Döchtbühl Änderungen bei der Schulverpflegung geben. Der Grund: Der Vertrag mit dem bisherigen Anbieter ist zum Schuljahr 2020/2021 ausgelaufen und so mussten die Verpflegungsleistungen neu ausgeschrieben werden. Den Zuschlag zur Lieferung erhielt für das kommende Schuljahr der bisherige Anbieter, es wird daher die gleich gute Qualität wie bisher angeboten werden, heißt in der städtischen Mitteilung.

Allerdings würden sich Änderungen bei der Abwicklung der Verpflegung ergeben. Das Mittagessen erfolge künftig mit Vorbestellung und wird von städtischem Personal ausgegeben. Außerdem sei mit einer Preisanpassung, voraussichtlich ab Oktober dieses Jahres, zu rechnen. Bis dahin gelten dieselben Preise wie im vergangenen Schuljahr.

Bei der Ausschreibung konnte kein Anbieter für den Kioskbetrieb gefunden werden. Der Mensabetrieb startet daher zum Schuljahr 21/22 ohne Kiosk. „Die Stadt bedauert das sehr, wird jedoch versuchen, zu einem späteren Zeitpunkt wieder einen Kioskbetrieb anbieten zu können“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Döchtbühlschule

An der Döchtbühlschule beginnt der Unterricht am kommenden Montag, 13. September, um 7.30 Uhr für die Klassenstufen 6 bis 10 und um 8.15 Uhr für die Klassen 2 bis 4. Dieser erste Schultag endet für alle Schüler um 11.45 Uhr. Die Schulbusse fahren nur zu diesem Zeitpunkt vom Schulzentrum ab. Betreuung und Ganztagsschule starten am Dienstag, 14. September. Die Eltern der Grundschulkinder werden gebeten, ihr Kind am Abend zuvor mit dem bereits ausgegebenen Schnelltest zu testen und ihrem Kind die ausgefüllte Testbescheinigung am ersten Schultag mit in die Schule zu geben. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 werden wie gewohnt an der Schule getestet, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Einschulungsfeiern

Die neuen Fünftklässler und deren Eltern sind am Dienstag, 14. September, um 8.30 Uhr in die Mensa im Schulzentrum zur Schulaufnahmefeier eingeladen. Die Erstklässler der Döchtbühlschule haben noch etwas länger frei. Für die ABC-Schützen ist am Freitag, 17. September, der Einschulungstag. Aufgrund der Abstandsregelungen wird dieser Tag für die ersten Klassen mit Einschulungsfeiern im Klassenverband in der Mensa im Schulzentrum begonnen. Im Anschluss daran haben die Kinder ihren ersten Unterricht bei der jeweiligen Klassenlehrerin. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Einschulungsfeiern gilt, dass sie eine Mund-/Nasenbedeckung tragen und sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind (3-G-Regel). „Wir bitten darum, entsprechende Nachweise mitzubringen“, so die Stadtverwaltung. In den Schulbussen, auf dem Schulgelände und in den Schulgebäuden besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-/Nasen-Bedeckung.

Realschule

Nach den Sommerferien begrüßt die Realschule Bad Waldsee ihre Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 10 am Montag, 13. September, zum Unterrichtsbeginn um 7.30 Uhr. An diesem ersten Schultag endet der Unterricht um 11.45 Uhr, der Nachmittagsunterricht entfällt. Die Busse fahren im Anschluss.

Die neuen Fünftklässler starten einen Tag später am Dienstag, 14. September, zunächst mit einer freiwilligen interreligiösen Feier ab 8.45 Uhr in der Mensa des Döchtbühl-Schulzentrums. Anschließend findet um 9.30 Uhr die feierliche Begrüßung ebenfalls in der Mensa statt. Während die Schüler im Laufe der Feier in ihre neuen Klassen gehen, besteht für die Eltern die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Imbiss kennen zu lernen und auszutauschen.

Gymnasium

Das neue Schuljahr beginnt für die Klassen 5 bis Kursstufe 2 am Montag, 13. September, um 7.30 Uhr. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Schülerinnen und Schüler um 11.45 Uhr, der Nachmittagsunterricht entfällt. Die Busse fahren im Anschluss. Ab Dienstag, 14. September, haben die Klassen 6 bis Kursstufe Unterricht nach Stundenplan. Die neuen Fünftklässler starten am Dienstag, 14. September, mit einem ökumenischen Gottesdienst um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter. Anschließend findet auf dem Klosterhof die große Schulversammlung statt. Von dort gehen alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam zur Schule. Der Unterricht für die neuen Fünftklässler endet um 12.30 Uhr.

SBBZ-Lernen

Am SBBZ-Lernen beginnt der Unterricht am 13. September für die Klassen 2 bis 9 um 8.20 Uhr und endet um 11.45 Uhr. Treffpunkt ist vor der Schule im Außenbereich. Dort werden die Schülerinnen und Schüler von den Lehrerinnen und Lehrern in Empfang genommen. Die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler ist analog zur Grundschule Döchtbühl und findet am Freitag, 17. September, um 9.30 Uhr statt.

Eugen-Bolz-Schule

Schulstart für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 ist zur 2. Stunde; Schulende zur 5. Stunde. Alles Weitere werde über den Elternbrief mitgeteilt.

Grundschule Haisterkirch

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4 der Abt-Hermann-Vogler-Schule beginnen das neue Schuljahr am Montag, 13. September, zur zweiten Stunde. Bereits ab 8 Uhr werden die Kinder im Pfarrsaal getestet. Die Einschulung der ABS-Schützen findet am Donnerstag, 16. September, statt. Um 10 Uhr beginnt der ökumenische Gottesdienst im Pfarrsaal, bei dem die zwölf Erstklässler begrüßt werden. Nach einer kleinen gemeinsamen Feier dürfen die neuen Schülerinnen und Schüler direkt Schulluft schnuppern und in ihre Klassenzimmer gehen.

Grundschule Reute

Der Unterricht an der Durlesbachschule beginnt am Montag, 13. September, um 8.20 Uhr mit Klassenlehrerunterricht und endet um 11.50 Uhr. Der reguläre Stundenplan gilt ab Dienstag, 14. September, inklusive Nachmittagsunterricht. In den ersten zwei Wochen besteht Maskenpflicht – auch während des Unterrichts.