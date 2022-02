Das Jugendhaus Prisma startet wieder durch

Nachdem Lea Holy am 1. Januar die Leitung des Jugendhauses Prisma übernommen hat, beginnt trotz Corona wieder Leben ins Jugendhaus einzuziehen, so eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung. „Gerade in der jetzigen Zeit ist es besonders wichtig, den Kindern und Jugendlichen einen Ort zu geben, wo sie sich treffen und etwas unternehmen können. Deshalb freue ich mich sehr, dass unser Jugendhausteam wieder fast vollständig ist und wir nun ein noch größeres Angebot bieten können“, wird Oberbürgermeister Matthias Henne darin zitiert, der den neuen hauptamtlichen Mitarbeiter Sandro Droth begrüßt hat.

Zum Jugendhausteam gehören zudem Jannik Baumeister (Freiwilliges Soziales Jahr): Er hat am 3. Januar seine Arbeit im Prisma aufgenommen. Ebenfalls neu ist Laurenz Hädicke, Auszubildender für Jugend- und Heimerziehung: Er startete am 24. Januar. Beide begannen ihre Einsätze für die Stadt Bad Waldsee zum 1. September, und zwar in der Schulsozialarbeit unter Anleitung von Monika Hopstock. Aktuell wird für das Jugendhaus noch eine 30-Prozent-Kraft gesucht, als Werkstudierende für soziale Arbeit/Pädagogik oder vergleichbare Studiengänge. Bereits im Januar besuchten 304 Jugendliche „ihr“ Jugendhaus. „Die Jugendlichen nutzten sehr gerne die Spieleangebote – bevorzugt Billard, Tischkicker und die Playstation. Gerne wurde auch zusammen Musik gehört – natürlich alles unter den Vorgaben der Corona-Verordnung“, wird die Jugendhausleiterin wiedergegeben, die sich über das großes Interesse der Jugendlichen bereits im ersten Monat der Wiedereröffnung sehr freut.

Auch das ehrenamtliche Leitungsteam konnte sich bereits fünfmal treffen und zukünftige Projekte und Aktionen gemeinsam besprechen. Eines der aktuellen Projekte des Leitungsteams ist die Umgestaltung der ehemaligen Holzwerkstatt zum Leitungsteam-Raum.

Im Februar steht das Thema Neukonzeption des Jugendhauses Prisma an oberster Stelle. Zeitnah soll zudem ein Jugendhaus-Flohmarkt veranstaltet werden. Außerdem ist die weitere Umgestaltung des Jugendhaus auf der umfangreichen To-do-Liste, dazu gehören auch die Bereiche Veranstaltungstechnik, Logo, Café-Gestaltung, Küche, Lager und Garten.