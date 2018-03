„Das ist Fasnet“: Hausfasnet am Gumpigen ist faszinierend

Der Gumpige Donnerstag ist der Tag der Hausfasnet in Bad Waldsee und für alle heimischen Mäschkerle der Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Närrische Gruppen leben die Fasnet, spielen hier ein Musikständchen und sagen da einen neckischen Reim auf. In den Fasnetshäusern herrscht Kommen und Gehen und Freude. Dazu trägt auch die Gruppe der Stadtflüsterer bei. Eine Reportage.

Donnerstagmorgen, kurz nach 10 Uhr. Die elf Stadtflüsterer schwören sich ein, schreiten die Treppenstufen dynamisch hinauf und werden mit einem lauten AHA begrüßt. Im Fasnetshaus Rembold dichten sie „Les Champs-Elysées“ gewitzt in „die Sauna isch schee“ um. Inbrünstig und melodisch trällern sie den eingängigen Text. Sonja Rembold stimmt begeistert mit ein. Es wird geschunkelt, gesungen, gelacht. Heiterkeit erfüllt den Raum. Mit am Tisch sitzen die Hymer-Vorstände Martin Brandt und Stefan Junker, wenig später gesellt sich Gerda Hymer hinzu. Sie lachen und scherzen. „Das ist Fasnet“, sind sich Klaus-Ferdinand und Sonja Rembold mit Blick auf die gesellige Runde einig.

Auf gehts, „mir sottet“

„Mir sottet“, sagt Stadtflüsterin Ariane Wolf und tippt mit dem Zeigefinger mehrmals auf ihr Handgelenk und lacht. Die Gruppe zieht weiter. Nur wenige Meter entfernt statten sie Gabriele Schwarz in ihrem Geschäft einen Besuch ab. Speziell für sie haben die Kreativen einen Vers geschrieben, der die Altstadtsatzung und die damit verbundene Kürzung der Fahne vor dem Haus thematisiert. Schwarz bricht in schallendes Gelächter aus. „Ihr bringt den Leuten Freude. Das ist Fasnet“, sagt die Geschäftsfrau und verteilt prickelnde Getränke. „Mir sottet“, ruft Werner Wolf und alle wissen, was zu tun ist.

Hinter den Rathaus-Kulissen

Die Stadtflüsterer machen Halt im Gasthaus Zum Hirschen. Wirt Alexander Walser quittiert die an ihn gerichteten Verszeilen mit einem breiten Lächeln. Dann reicht Stadtflüsterer Marc Bachhofer drei Gästen sein Liedheft. Gemeinschaftlich stimmen alle Mireille Mathieus leicht abgewandelten Hit „Hinter den Kulissen vom Rathaus“ an. Wenig später genügt auch schon ein „lalala“ und alle zusammen singen „lalala“. Am Rand der Szenerie blicken drei auswärtige Besucher etwas skeptisch. Ein Waldseer ruft: „Das ist Fasnet.“ Es folgt eine aufhellende Mimik.

Es ist der Satz, der am diesem Gumpigen besonders oft zu hören ist: „Das ist Fasnet“. Es beschreibt in aller Kürze und Prägnanz das Lebensgefühl der Waldseer zur Narrenzeit. „Wir sind eine große Narrenfamilie. Wir freuen uns aneinander, das beflügelt. Das ist Fasnet“, verdeutlicht Stadtflüsterin Daniela Auer die fünfte Jahreszeit. Seit sieben Jahren trägt sie mit ihrer Gruppe zur gelungenen Hausfasnet bei. Die Freunde, die sich noch aus dem Kindergarten, der Schule, Jugendgruppen oder von den Brezga-Buaben kannten, haben sich 2012 dazu entschlossen, noch aktiver am Fasnetsgeschehen teilzunehmen. „Beim Adventskranzloben haben wir festgestellt, dass wir zusammen ganz gut singen können“, erklärt Christine Noppenberger die Anfänge. Das war der Startschuss.

Jeder Stadtflüsterer suchte sich ein Bad Waldseer Gebäude aus, das zu ihm passt und trägt es seither kunstvoll auf dem Hut. Aber was hat es damit auf sich? „Wir haben uns überlegt, was die Häuser wohl erzählen würden. Sie haben immerhin schon richtig viel erlebt“, meint Noppenberger. Und so geben sie Stadtgeheimnisse pointiert wieder oder verpacken so allerlei Stadtgesprächsstoff in charmante Liedpassagen, oder wie sie es selbst nennen: „Wir sind die Stadtflüsterer hier in unserer Stadt. Mir verzellet was sich hier getan hat.“

Neben dem unterhaltsamen Moment wollen die elf Freunde aber auch soziale Hilfe leisten. Nach ihren Auftritten lassen sie einen Klingelbeutel durch die Reihen gehen. „Wir sammeln Geld für Bedürftige. Letztes Jahr gingen die Spenden beispielsweise der Aktion Wunschbaum zu“, hebt Michael Noppenberger hervor, dass die finanzielle Unterstützung in der Kurstadt bleibt.

Die Tour führt die Gruppe weiter ins Pfarrhaus zu den Pfarrern Thomas Bucher und Stefan Werner. Für Werner haben die Dichter und Sänger wieder eine persönliche Botschaft vorbereitet und erinnerten an sein Versprechen, Küsse zu verteilen, dem er dann in Form von süßen Küsschen nachkam. Die Zuhörer lachen und applaudieren. Dann wird geschunkelt und gemeinsam gesungen. „Das ist Fasnet“, sagt Pfarrer Werner beim Vorbeigehen und lacht.

Zur Gruppe der Stadtflüsterer gehören: Christine Noppenberger (Spital), Michael Noppenberger (Federlesbrunnen), Marc Bachhofer (Aussichtsturm), Yvonne Kämnitz (Hasen), Daniela Auer (Rathaus), Ariane Wolf (Hirschen), Werner Wolf (Wurzacher Tor), Heike Rotenhäusler (Gut-Betha-Brunnen) sowie die Kinder Samira Wolf, Kiron Wolf und Magnus Auer („Stuck Stadtmauer“).

Weitere Impressionen der Waldseer Hausfasnet gibt es online unter: www.schwäbische.de/stadtflüsterer-waldsee