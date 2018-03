Laut Polizei ist die Bundesstraßen-Auffahrt Bad Waldsee-Süd keine Gefahrenstelle. Was halten die Waldseer von der Auffahrt? Elke Cambré hat sich bei Passanten in der Altstadt umgehört.

„Die Auffahrt ist unübersichtlich und vielen ist gar nicht klar, in welche Richtung man blinken soll. Ich blinke da nach rechts“, sagt Tine Weber. „Die größte Schwierigkeit an der Stelle ist der Winkel der Auffahrt. Man muss sich wirklich umdrehen, dass man gescheit was sieht“, findet Gere Amann.

Ähnlich sieht das Jennifer Mareck: „Die kommen da so schnell angerast, das ist echt gefährlich.“ Die Sicht sei durch die Bäume und Büsche erschwert, daher gehe die Waldseerin auf Nummer sicher. „Ich halte immer an, mache einen Schulterblick und fahre erst los, wenn frei ist“, so die 22-Jährige.

Kein Problem mit der Auffahrt haben Daniel Egger, Carmen Klingele und Stefan Kopf. „Als Waldseer ist man die Stelle gewöhnt, man muss eben etwas aufpassen“, so die Freunde. „Im Seitenspiegel sehe ich die ganze Straße gut“, findet Egger und Stefan Kopf meint: „Ich brauche da keinen Beschleunigungsstreifen.“