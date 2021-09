Das ist der neue Polizeipostenleiter in Bad Waldsee

Andreas Korn ist 43 Jahre alt und wohnt seit 13 Jahren in Hittisweiler. Aufgewachsen ist er am Bodensee. 1997 kam Korn zur Polizei, 2002 beendete er sein Studium. Nach dieser Ausbildung begann sein Dienst im Polizeirevier Waldshut, ehe er in den Dienststellen Stockach, Ravensburg und Weingarten arbeitete und dann am 1. Januar 2021 in Bad Waldsee als stellvertretender Polizeipostenleiter anfing. Vor Kurzem wurde Korn als Postenleiter eingesetzt. Der offizielle Festakt folgt noch.