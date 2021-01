Das ist der neue Jugendseelsorger

David Bösl ist seit Jahresbeginn Jugendseelsorger für den Raum Bad Waldsee, Aulendorf, Bad Wurzach und Wolfegg. Die Stelle nennt sich mobile junge Kirche und sei in das Dekanatsteam Allgäu-Oberschwaben eingebunden, berichtet Bösl in einem Schreiben an die Redaktion. Ankerpunkt sei jedoch die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee, von der aus er mit den Schulen der Region und dem Kloster Reute zusammen arbeiten werde.

Ursprünglich komme er aus der katholischen Jugendbewegung im BDKJ Eichstätt in Bayern. Während seiner Zeit als Diakon und Gemeindeleiter einer Citypfarrei in Zürich lernte er seine spätere Frau - eine Oberschwäbin - kennen. 2019 erfolgte der Umzug nach Haisterkirch. Während er in der ersten Zeit noch zwischen Oberschwaben und der Scheiz pendelte seien jedoch erste Kontakte zu den Gemeinden vor Ort gewachsen und die Idee, in der Region eine Aufgabe in der Jugendarbeit zu übernehmen, war geboren.

Der Vater von zwei Töchtern freut sich als Jugendseelsorger seine Kraft noch einmal ganz der jungen Kirche widmen zu können, befreit von personellen und administrativen Aufgaben. Außerdem ziehe es ihn nach zehn Jahren „hochurbanem“ Zürich wider zurück in den ländlichen Raum. Die Jugend sei für ihn Zeit für experimentelles Leben. Zeit, um sich selbst auszuprobieren und nach Zielen für das eigene Leben zu suchen. Auf dieser Suche wolle er die Jugendlichen in der Region unterstützen.

David Bösl ist für alle Fragen rund um die Jugendseelsorge in Bad Waldsee und Umgebung telefonisch unter der Telefonnummer 07524 / 404119 und per E-Mail an die Adresse dboesl@bdkj-bja.drs.de erreichbar.