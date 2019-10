Das ist der Gewinner des Ferienspaß-Gewinnspiels

„Das Prisma sucht den ultimativen Ferientipp!“ lautete das Motto des diesjährigen Ferien-Spaß-Gewinnspiels vom Jugendkulturhaus Prisma. Als sachkundiger Juror agierte Fachbereichsleiter Walter Gschwind von der Tourist-Info, so eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

„Mir ist die Auswahl wirklich extrem schwer gefallen. Und ich habe die Bilder an zwei verschiedenen Tagen immer wieder angeschaut“, wird Gschwind zitiert. Die Wahl zum Gewinner fiel auf das Motiv „Freunde angeln“ des elfjährigen Lennart Wieland. Der zweite Preis ging an seine 16-jährige Schwester Tabea für ihr Bild „Kanu fahren“ und der dritte Preis an den zwölfjährigen Moritz Leins mit seinem „Chillen auf der Banane“-Motiv. Der Hauptpreis war in diesem Jahr ein Hoverboard im Wert von über 200 Euro; der 2. Preis sind Kopfhörer und ein Prisma-Handtuch und der 3. Preis ein grasgrünes „Luftsofa“. Thomas Gut von der Kreissparkasse Bad Waldsee freute sich bei der Preisübergabe über die kreativen Vorschläge der Bad Waldseer Nachwuchs-Ferientipp-Geber. „Ohne Eure finanzielle Unterstützung wäre dieses Gewinnspiel gar nicht möglich. Die Kinder und Jugendlichen sind da immer voll dabei und strengen sich sehr an“ – mit diesen Worten bedankte sich Matthias Stöhr bei Thomas Gut von der örtlichen Kreissparkasse, der selbst jahrelang in der Jugendarbeit tätig war und dem das Projekt „Ferienspaß“ eine Herzensangelegenheit ist. In diesem Zusammenhang lobte er das Team des Jugendhauses für seine Arbeit und die Ferienspaß-Anbieter für ihr Mitmachen. Das Ferienangebot sei für die Bad Waldseer Kinder und Jugendlichen sehr wichtig.