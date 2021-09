Das ist der aktuelle Stand der Baustellen in Bad Waldsee

Am Bad Waldseer Nachhaltigkeitstag am 2. Oktober sind die Stadtverwaltung und die Stadtwerke ebenfalls vertreten und informieren über die laufenden und anstehenden Bauprojekte. Zudem gibt es für die Besucher ein unterhaltsames Programm rund um Energiethemen – zum Beispiel Energietricks mit Zauberkünstler Mirakuli.

Parallel zu den Bauarbeiten des Projekts „Altstadt für Alle“ verlegen die Stadtwerke Leitungen in den Straßen der Innenstadt. Das ist nach Angaben von Stadtverwaltung und Stadtwerken der aktuelle Stand der Baustellen:

Am Ravensburger Tor (Altstadt für Alle): „Die Oberflächenarbeiten am Ravensburger Tor für das Projekt „Altstadt für Alle“ kommen sehr gut voran“, heißt es in der Mitteilung. Die Verkehrsführung bleibt unverändert: Die Ravensburger Straße dient als Einbahnstraße und der Verkehr auf der Hauptstraße läuft im Zweirichtungsverkehr. Bis zum 22. Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Hauptstraße (Leitungsbau Stadtwerke): Voraussichtlich am 11. Oktober beginnen die Leitungsbauarbeiten für Nahwärme, Breitband, Wasser und Strom im Kreuzungsbereich der Hauptstraße auf Höhe der Ulrich-Kuderer-Straße vor dem Rathaus und werden in mehreren Bauabschnitten in Richtung Hauptstraße 1 fortgesetzt. „Wichtiger Hinweis: Restaurants und Geschäfte haben unabhängig der Leitungsbauarbeiten regulär geöffnet. Der Zugang wird sichergestellt“, teilen Stadt und Stadtwerke weiter mit.

Wurzacher Straße (Leitungsbau Stadtwerke): Die Leitungsbauarbeiten in der Wurzacher Straße konnten regulär umgesetzt werden. Gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Tübingen wird die gesamte Oberfläche der Wurzacher Straße im Abschnitt zwischen Haus am Stadtsee und Wurzacher Tor erneuert. Die neue Straßenoberfläche ist bereits eingebaut. Voraussichtlich am Freitagnachmittag, 1. Oktober, kann die Straße laut Mitteilung wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Hittisweilerstraße (Erneuerung Straßenbelag und Leitungsbau Stadtwerke): Die Tief- und Leitungsbauarbeiten für die Verlegung der Nahwärme- und Breitbandleitungen sind im Bereich der Hittisweilerstraße bereits abgeschlossen. Die Parkmöglichkeiten in der Hittisweilerstraße sind ebenfalls wieder erreichbar. „Nun gilt es, die Straßenoberfläche von der Schützenstraße bis zur Wurzacher Straße wiederherzustellen. In Abstimmung mit dem Straßenbauamt des Landratsamtes Ravensburg werden die betroffenen Fahrbahnen bis zum Spätherbst dieses Jahres hergerichtet und entweder halbseitig oder teilweise vollflächig im Straßenbereich mit einer neuen Deckschicht versehen“, wie es im Pressetext abschließend heißt.