Das heißeste Sommerfest der Königstäler Narren

Der 32-Jährige, der sich am Samstagmittag mitten in der Ravensburger Innenstadt mit Benzin übergossen und angezündet hat, ringt in der Unfallklinik Tübingen weiter um sein Leben. Laut Presseprecher Herbert Storz von der Polizeidirektion Konstanz ist er „noch nicht über den Berg“.

Mehrere Passanten hatten versucht, den Mann zu retten. „Wir haben zuerst an einen Unfall geglaubt“, erzählte ein couragierter Ersthelfer, der sagt: „Die Schreie verfolgen mich.