Das Generationencafé der EBS gewinnt Preis

Die Schulgemeinschaft der Eugen-Bolz-Schule (EBS) hat in den letzten Jahren durch die Corona-Pandemie sehr gelitten: Weder außerunterrichtliche Aktivitäten, gemeinsames Lernen, Schulprojekte, etcetera konnten stattfinden. Bei regelmäßigen Reflexionsgesprächen über die Wahrnehmung der eigenen Gefühle, Ängste und Veränderungen hat die Schule sich auch Gedanken darüber gemacht, welche Personengruppen ebenfalls sehr an der Pandemie leiden. Eingefallen sind den SchülerInnen dann sehr schnell die Personen im Pflegeheim, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der St. Elisabeth-Stiftung leben. Die einzelnen Klassen initiierten zur Weihnachtszeit 2021 einen Adventskalender für die benachbarten Senioren. Dabei hat jede Klasse einen Tag übernommen und mit verschiedenen Überraschungen einen Schuhkarton gefüllt. Jeden Tag konnten die Senioren beim Kaffee einen Karton gemeinsam öffnen. Selbstgestaltete Engel, Nikoläuse, Fensterbilder, Christbaumschmuck, Weihnachtskarten, Weihnachtstee und andere Ideen erfreuten die Senioren.

Bei einem abschließenden Austausch war sehr schnell klar, dass eine Kooperation mit der St. Elisabeth-Stiftung eine tolle Sache wäre. Die Idee war geboren!

Auf Anregung von Frau Wagner, der Ganztagsleitung der EBS, und im Zuge unserer Idee der Lebenswerkstatt, die wie ein roter Faden vom Kindergarten, über die Grundschule und in die Sekundarstufe die SchülerInnen fürs Leben stärken und vorbereiten soll, stellt der Ganztag insbesondere die Zusammenarbeit von Jung und Alt in den Vordergrund.

So entstand im Sommer des letzten Schuljahres das erste Generationencafé: SeniorInnen des Wohnparks wurden eingeladen, es wurde gequatscht, gelacht, Kuchen gegessen und Kaffee getrunken, musiziert und Gesellschaftsspiele gespielt. Vor einigen Wochen fand nun bereits ein zweites Generationencafé statt: Jung und Alt kommen hier zusammen, das fördert das Miteinander, die Akzeptanz und den Respekt. Was früher im Mehrgenerationenhaus selbstverständlich war, soll nun mit Hilfe dieser besonderen Kooperation als Chance genutzt werden – auch in Zukunft!

Die vielen Vorteile machten auch die Mitglieder der Stiftung Katholischer Freier Schulen aufmerksam, die der EBS dann den Demokratie- und Nachhaltigkeitspreis 2022 verlieh. Herzlichen Glückwunsch zu diesem ganz besonderen Preis und dieser tollen Aktion!