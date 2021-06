Das „Busle“ fährt wieder durch Bad Waldsee und Umgebung

Die Tagespflege des Seniorenzentrums der Zieglerschen hat auch in Bad Waldsee wieder geöffnet, wie der Träger mitteilt. Er berichtet von Seniorin Margit H. (Name zum Schutz geändert), die sich freue, dass das behindertengerechte „Busle“ sie jetzt wieder jeden Tag abholt und um 16 Uhr am Nachmittag wieder nach Hause bringt. Wie viele Menschen habe auch sie die Normalität in ihrem Alltag und die Abwechslungen, die der Besuch im Tagespflegebereich des Seniorenzentrums mit sich bringt, in den letzten Monaten sehr vermisst.

Angst vor einer Ansteckung hat Margit H. laut Bericht der Zieglerschen nicht, weil sie bereits zwwimal geimpft wurde und auf das Hygienekonzept der Einrichtung vertraue.

Kennengelernt habe Margit H. das Tagespflegeangebot der Einrichtung bereits vor der Pandemie. Nachdem sie anfangs nur zweimal die Woche kam, besucht sie in der Zwischenzeit die Tagespflege im Seniorenzentrum Bad Waldsee an allen fünf Öffnungstagen (Montag bis Freitag), so die Mitteilung weiter.

„Unsere Tagesbetreuung bietet den Tagespflegegästen abwechslungsreiche, tagesstrukturierende und fördernde Angebote in einer sozialen Gemeinschaft und pflegenden Angehörigen eine Entlastung bei der Betreuung,“ erklärt Ursula Rauch, Einrichtungsleitung im Seniorenzentrum Bad Waldsee.