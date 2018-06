Das Bildungszentrum setztauf „Einheit in der Vielfalt“

Wenig Gegenliebe für die von der grün-roten Landesregierung lancierten Gemeinschaftsschulen zeigen die Rektoren der Bad Waldseer Schulen auf dem Döchtbühl. Dem gestrigen Gedankenaustausch zwischen dem Arbeitskreis „Kultur, Jugend und Sport“ der CDU-Landtagsfraktion und den Schulleitern folgte ein Gespräch mit der SZ. Beide Seiten ließen keinen Zweifel an ihren schulpolitischen Vorstellungen.

Georg Wacker, bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, äußerte sich voll der Anerkennung über das auf dem Döchtbühl geschaffene Bildungszentrum . „Es ist mein Anliegen, angesichts der aktuellen politischen Wirren, die von der grün-roten Landesregierung im schulpolitischen Bereich ausgelöst wurden, organisatorisch und politisch Klarheiten zu schaffen. Das Bad Waldseer Schulzentrum betreibt eine ideale Form von Kooperation, die ich schon seit vielen Jahren kenne und schätze.“

Der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung sei seiner Meinung nach ein gewollter Schritt zum Nachteil der Werkrealschulen und zur Stärkung der Gemeinschaftsschulen. Wenn in Bad Waldsee ein Verbundschulprojekt angestrebt wird, „würde die Werkrealschule wieder aufgewertet“. Er sagte zu, den von den Bad Waldseer Rektoren in Abstimmung mit der Stadt als Schulträger entwickelte Zukunftsvorstellung parlamentarisch zu begleiten.

Das gegenwärtige Schulrecht gibt nach der Einschätzung Wackers auch für den Bad Waldseer Weg die nötige juristische Basis. Freilich erwartet der Schulpolitiker von den Genehmigungsstellen „scheuklappenfreie Prüfung“ der Waldseer Ideen. Auch kann er sich „die Schulen in Gemeinschaft“ als modellhaften Schulversuch, der zu genehmigen wäre, gut vorstellen.

Gymnasium soll bleiben

So soll es – Gemeinschaftsschulen hin oder her – auf dem Döchtbühl weiterhin das Gymnasium geben, wie Schulleiter Wolfram Winger ausführt, künftig sowohl als G8 und G9. Der entsprechende Antrag ist gestellt, Bescheide noch nicht da. „G9 eröffnet für die Abgänger von Realschule und Werkrealschule eher Möglichkeiten, anschließend auf das Gymnasium zu wechseln,“ ergänzte Realschulleiter Frieder Schmid. Die Realschule und Werkrealschule bisheriger Prägung würden als Verbundschule nach der Orientierungsstufe in den Klassen 5 und 6 geführt und durch eine Praxisklasse ergänzt.

Erste Ansätze für die Integration behinderter Schüler (Inklusion) gibt es schon lange auf dem Döchtbühl. „Es existieren weitere Ideen, die Wege suchen wir noch. Angedacht ist unter anderem eine gemeinsame Eingangsklasse“, sagte Förderschulchef Josef Forderer. Der Leiter der Grund- und Werkrealschule Günther Aßfalg sieht die Inklusionsbemühungen positiv, weiß aber auch von Schwierigkeiten zu berichten. Eine glänzende Aussicht stellte er dennoch in den Raum: „Wir werden imstande sein, nach Errichtung der Kindertagesstätte eine durchgängige Bildungskonzeption praktisch von 0 Jahren bis zum Abitur im Bildungszentrum auf dem Döchtbühl anzubieten.“

Gar nicht einverstanden mit der gebundenen Ganztageskonzeption, wie sie das Land für die Gemeinschaftsschulen eingeführt hat, ist Frieder Schmid: „Wir wollen eine offene Ganztagesschule sein – das ist es auch, was die Eltern wünschen.“ Günther Aßfalg mit seiner jahrelangen Erfahrung als Leiter einer solchen weiß allerdings: „Manchmal würde ein bisschen mehr Verbindlichkeit nicht schaden. Vor allem organisatorisch.“

Abschließend forderte Frieder Schmid vom Land, alle Schulen mit den gleichen Klassenteilern und den entsprechenden Ressourcen zu bedienen wie die Gemeinschaftsschulen. „Profiteure des Schulsystems müssen immer die Kinder sein.“

Mit der Bad Waldseer Konzeption zur Schulentwicklung auf dem Döchtbühl wird sich die SZ in Kürze befassen.