Darum stinkt es gerade in Bad Waldsee

Ein penetranter Geruch lag am Freitag entlang der Steinach zwischen dem Waldseer Stadtsee und der Ölmühle in der Luft und irritierte Passanten und Anwohner zwischen Schloss und Biberacher Straße.

Die Stadtverwaltung vermutet, dass dieser unangenehme Geruch „wohl von der Tiefenwasserentnahmeleitung aus dem Stadtsee kommt“, wie eine SZ-Anfrage dazu im Rathaus ergab.

Laut Sprecherin Isabel Jäger werden die städtischen Bediensteten der Abteilung „Gewässer“ deshalb am Montag die Leitung entsprechend spülen in der Hoffnung, dass die Luft in der Bäderstadt dann wieder rein ist.