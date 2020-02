Darum sind Laternenträger beim Narrenrechtabholen dabei

Es ist ein kleines Detail der Waldseer Fasnet, das für viele Waldseer wie eine Selbstverständlichkeit erscheint und doch auf den zweiten Blick befremdlich wirkt. Warum werden eigentlich die Waldseer Zunfträte beim Narrenrechtabholen von zwei Laternenträger des Jungelferrates mit fasnetsuntypischen Karnevalskappen sowie Umhängen begleitet, die man ansonsten nur vom närrischen Treiben aus dem Rheinland kennt? Laternenträger Marc Schroedter hat der „Schwäbischen Zeitung“ die Antwort geliefert.

„Die dazugehörige Geschichte lässt sich in den schier unerschöpflichen Archiven der Familie Eicher über die Waldseer Fasnet nachlesen. Der Ursprung für diese Tradition liegt in der Fasnet 1958. Ein Jahr zuvor beim Besuch der Waldseer Prinzengarde entwickelte sich eine Narrenfreundschaft zwischen der Waldseer Narrenzunft und der Carnevalsverein Rüsselsheim. Daraufhin wollte der Rüsselsheimer Carnevalsverein eine karnevalistische Sitzung mit allem Drum und Dran in Bad Waldsee veranstalten. Zunächst waren der damalige Waldseer Zunftmeister Erwin Linder und seine Zunfträte noch nicht ganz überzeugt, aber man stimmte dem bunten Treiben auf Waldseer Boden schlussendlich für den Januar 1958 zu.

Da ein solcher Termin natürlich bestmöglich geplant werden musste, lud man die Rüsselsheimer Karnevalisten im Herbst 1957 zu einer Vorbesprechung ein. Nach einem langen und feuchtfröhlichen Arbeitstreffen hatten die Rüsselsheimer Gäste allerdings erhebliche Schwierigkeiten ihren nächtlichen Heimweg in das Hotel zu finden. Der Grund lag vorwiegend in der unzureichenden Straßenbeleuchtung, da zur damaligen Zeit, nachts um 1 Uhr nahezu sämtliche Straßenlaternen in Bad Waldsee ausgeschaltet waren.

Die Rüsselsheimer reagierten darauf mit närrischem Spott. Das Präsidium aus Rüsselsheim überreichte Zunftmeister Linder mit entsprechend närrischem Kommentar zwei Standlaternen. Linder griff dies humorvoll auf und legte fest, dass künftig zwei Jungelfer mit diesen Laternen den Zunftrat auf dem Weg zum Narrenrechtabholen vom Kreuz in das Rathaus begleiten sollen. Dabei ist es bis heute geblieben und so wurde ein humorvolles Fasnetsereignis fester Bestandteil der Waldseer Fasnet.“