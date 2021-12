Danke und vergelt´s Gott!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Waldseer Verein Global nutzt dieses kleine Wort, um sich bei Allen zu bedanken, die die Vereinsarbeit auch in diesem Jahr so großartig unterstützt haben. „Ohne diese Hilfe wäre unser Tun in dem Maße, wie es den Schutzsuchenden und Bedürftigen zuteilwird, nicht denkbar“, freut sich der Vereinsvorsitzende Ulrich Bamann im Namen aller aktiven Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Sei es, dass der Flohmarkt mit reichlich Sachspenden unterstützt wurde oder auch die Kleidersammlung zugunsten der Hilfsbedürftigen entlang der Balkanroute, bei der Bekleidung, aber auch Schuhe, Schlafsäcke, Decken und Zelte in sehr gutem Zustand überlassen wurden.

Die Aktionen anlässlich der interkulturellen Woche und die themenbezogenen Mahnwachen zur Situation von Schutzsuchenden an den Grenzen Europas sind auf große Resonanz bei der Bevölkerung gestoßen. Auch die Kooperation mit den Kirchengemeinden und den Franziskanerinnen von Reute ist hervorragend. Und: Mit der Moscheegemeinde konnte ein weiterer Verein als Partner hinzugewonnen werden. Mit der Kleiderstube, der Suppenküche und dem AG Eine Welt gibt es immer wieder fruchtbare Zusammenarbeit. „Es tut unheimlich gut, dass es in Bad Waldsee so viele solidarische Menschen gibt, die unsere wichtige Arbeit sowohl ideell als auch in finanzieller Hinsicht unterstützen“, führt Ulrich Bamann aus. So war es in diesem Jahr auch möglich, dass Geflüchtete mithilfe von geliehenem IT-Equipment an Online-Kursen teilnehmen konnten, um die schulischen und beruflichen Anforderungen zu meistern. Auch Obdachlose im Landkreis wurden zum Winterbeginn mit warmer Kleidung versorgt, um besser durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Es ist dem Verein ein wichtiges Anliegen, dass die Hilfen direkt bei den Bedürftigen ankommen. So werden durch die Unterstützung einer ortsansässigen Hilfsorganisation auf der Insel Lesbos die gestrandeten Menschen direkt mit den Notwendigen versorgt, ohne dass Spendengelder für Gebühren oder Verwaltungskosten abgezweigt werden.

Die Vereinsmitglieder wünschen allen Unterstützern und denen, die es werden wollen, einen guten Start in ein glückliches neues Jahr.