Dank Leistungssteigerung zum Sieg: Waldseer Volleyballer sichern sich drei Punkte gegen den VfL Sindelfingen

Nach einem holprigen Start haben die Regionalliga-Volleyballer der TG Bad Waldsee gegen den VfL Sindelfingen verdient mit 3:1 (19:25, 25:22, 25:23, 25:21) gewonnen.

Im Spiel gegen den USC Freiburg vor einer Woche war die Mannschaft der TG krankheitsbedingt noch stark dezimiert. Jetzt, gegen den VfL Sindelfingen, konnte das Trainerduo Evi Müllerschön und Peer Auer wieder auf den gesamten Kader zurückgreifen. Da die Oberschwaben die letzten Duelle gegen den VfL meist für sich entscheiden konnten, gingen die TG-Volleyballer mit großem Selbstbewusstsein ins Spiel. Die Zielvorgabe des Trainerteams, drei Punkte zu holen, schien lösbar.

Umso verwunderlicher war der Start in das Spiel. Schnell lag die TG mit 1:6 und dann mit 7:15 zurück. Der VfL spielte von Anfang an in Angriff und Abwehr gut, während die TG vor allem im Angriff zu viele Fehler machte. Die Waldseer stabilisierten sich erst gegen Ende des ersten Satzes. Auch taktische Wechsel des Trainerteams machten es dann möglich, dass beim Stand von 16:22 die Hausherren endlich mit den Gästen auf Augenhöhe spielten. Den Satzverlust mit 19:25 konnte sie aber nicht mehr verhindern.

Den Schwung nahmen die Hausherren dennoch mit in den zweiten Satz. Über 16:9 und 21:14 machten es die Waldseer nur am Schluss noch richtig spannend. Die Sindelfinger konnten sich auf ein 21:23 herankämpfen, den Satzgewinn der TG mit 25:22 aber nicht mehr verhindern.

Im dritten Satz gab es dann das spannende und ausgeglichene Spiel, das zuvor erwartet wurde. Der gute Block der Sindelfinger hatte sich auf die Angreifer der TG eingestellt. Letztendlich war es dann aber vor allem das gute Abwehrverhalten sowie die Schnellangriffe über die Mitte, die den Waldseern den Gewinn des dritten Satzes mit 25:23 ermöglichten.

Das Spiel der Sindelfinger ist hauptsächlich um den ehemaligen Bundesligaspieler Sven Metzger aufgebaut. Schon in den vergangenen Sätzen war er es, der es verstand, den Block des Gegners für sich zu nutzen oder der mit seinem variablen Angriffsspiel den Punkteabstand verkürzte. Im vierten Satz gelang das Mannschaftskapitän Pirmin Dewor auch auf Waldseer Seite auffällig. Dennoch schmolz der Fünf-Punkte-Vorsprung, den sich die Waldseer bis zum 15:10 erkämpft hatten, auf einen Zwischenstand von 20:20. Nicht gewillt, den Satz noch herzugeben, spielte Zuspieler Simon Scheerer weiter variabel und setzte zu diesem Zeitpunkt vor allem auf seine Mittelblocker. Gleichzeitig gelang auch das Block- und Abwehrverhalten auf Waldseer Seite fehlerfrei. Ein 25:21-Satzgewinn war die Folge.

Der 3:1-Sieg bescherte den Waldseern die drei Punkte, die sie sich vor dem Spiel als Ziel gesetzt hatten. Durch die drei Punkte hat der Tabellenvierte den Abstand zum Verfolger TSG Rohrbach wieder auf fünf Punkte vergrößert. Bevor es am kommenden Wochenende nach Heidelberg gegen die TSG Rohrbach geht, freuen sich die Regionalliga-Volleyballer aber zunächst darauf, sich am Freitag im Pokal-Halbfinale (20.30 Uhr) in der Eugen-Bolz-Halle mit dem Drittligisten, dem SV Fellbach, zu messen.