Damit Kinder wieder in die Schule können

Die Solidaritätsaktion der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Bad Waldsee mit den Menschen in Uganda läuft auch in diesem Jahr unter dem Motto „Licht der Hoffnung“. Mit dem Erlös des Osterkerzenverkaufs werden Schulprojekte finanziert.

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie mussten die Schülerinnen und Schüler in Uganda über 80 Wochen zu Hause bleiben, schreibt die KAB in einer Pressemitteilung. Seit Januar haben die Abschlussklassen wieder geöffnet. Anfang März konnten alle Kinder wieder in ihre Schule zurückkehren. Die Regierung rechne jedoch damit, dass 30 Prozent von ihnen nicht mehr zurückkommen. Im Normalfall besuchen viele Kinder und Jugendliche in Uganda Internate, erhalten dort regelmäßig Mahlzeiten und haben ein Bett in einem Schlafsaal, heißt es in der Mitteilung weiter.

Da die Schulen jedoch kurz nach dem Bezahlen der Schulgebühren 2020 geschlossen wurden, hätten die Eltern nicht mehr ausreichend finanzielle Mittel, um ihre Kinder zu ernähren, zumal die Preise für Grundnahrungsmittel um über 35 Prozent gestiegen seien. Die Kinder und Jugendlichen seien zu ihren Großeltern aufs Land geschickt worden, um in der Landwirtschaft mitzuhelfen oder sie suchten sich Gelegenheitsjobs. Zudem ist es laut KAB schwer, Lehrer zu finden.

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung unterstützt mit dem Erlös ihrer Osterkerzenaktion Schulen in Uganda bei der Wiedereröffnung, damit regelmäßig Mahlzeiten zur Verfügung gestellt werden können, bis in den Schulen wieder Grundnahrungsmittel angebaut werden können. Die Jugendabteilung der KAB in Uganda organisiert zudem außerschulische Jugendbildungsangebote, welche die Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompetenzen der Jugendlichen unterstützen und gleichzeitig den Zugang zur schulischen Bildung fördern sollen.