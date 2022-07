Damen 30 des TC Bad Waldsee bleiben an der Spitze

Die Damen 30 des TC Bad Waldsee haben auch am zweiten Spieltag der Tennis-Württembergliga gezeigt, dass sie in dieser Saison erneut um die Meisterschaft mitspielen wollen. Bad Waldsee gewann gegen Esslingen mit 6:3 und steht auf Platz eins. Für die Herren 40 des TCBW gab es dagegen in der Württembergliga die dritte Niederlage der Saison – nach dem knappen 4:5 in Ruit hat Bad Waldsee eine Bilanz von 1:3.

Ebenfalls die dritte Niederlage kassierte der TC Weingarten in der Oberliga. Benjamin Seifferer und Co. unterlagen beim TC Göppingen mit 2:7. Keine Chance ließen Ravensburgs Tennisspielerinnen dem TSCH Renningen. Beim 9:0-Heimsieg in der Oberliga gab der TCR keinen Satz ab.

Oberliga: TC Göppingen – TC Weingarten 7:2. – Einzel: Samuel Hodor – Benjamin Seifferer 6:2, 3:6, 7:10; Mike Stieler – Holger Bock 4:6, 6:3, 10:5; Adam Kulich – Leon Slauta 6:0, 6:1; Ante Bilic – Nico Hegge 6:4, 7:6; Linus Schnarrenberger – Magnus Grewe 6:1, 3:6, 5:10; Jacob Steinbrenner – Lennart Lohrmann 6:0, 6:2 – Doppel: Hodor/Bilic – Seifferer/Slauta 6:3, 7:6; Stieler/Kulich – Bock/Hegge 7:6, 6:3; Schnarrenberger/Steinbrenner – Grewe/Lohrmann 6:2, 5:7, 11:9.

Frauen-Oberliga: TC Ravensburg – TSC Renningen 9:0. – Einzel: Angelina Flachs – Corinna Schindler 6:0, 6:2; Annika Hepp – Isabell Klingert 6:1, 6:1; Anne Heim – Dagmar Hommel 6:1, 6:1; Sara Erenda – Julia Kühnert 6:1, 6:2; Johanna Öxle – Ayda Altuntas 6:3, 6:1; Francesca Parelli – Josepha Scherer 6:0, 6:0 – Doppel: Hepp/Erenda – Klingert/Hommel 6:1, 6:1; Flachs/Parcelli – Schindler/Altuntas 6:0, 6:2; Strähle/Heim – Kühnert/Scherer 6:4, 6:0.

Verbandsliga: TC Mochenwangen – TC Hirschlanden 1:8. – Einzel: Luca Steinhauser – Nils Muschiol 1:6, 4:6; Markus Schorpp – Ari Schwidder 0:6, 1:6; Silas Hülsbusch – Lars Lins 4:6, 0:6; Odilo Kessler – Yannick Baumann 2:6, 2:6; Tim Lehle – Lorenz Kubasch 6:3, 6:1; Fabian Deutelmoser – Raphael Stagel 1:6, 2:6 – Doppel: Hülsbusch/Kessler – Muschiol/Kubasch 3:6, 1:6; Steinhauser/Deutelmoser – Schwidder/Baumann 7:5, 0:6, 6:10; Schorpp/Lehle – Lins/Stagel 2:6, 2:6.

TC Ravensburg – TSCH Esslingen 2:7. – Einzel: Lars Aregger – Daniel Csepai 5:7, 6:3, 10:5; Levin Til Müller – Leon Brummer 6:4, 6:7, 4:10; Stefan Raschke – Nils Kallen 6:0, 7:5; Maximilian Schipke – Tim Schaible 1:6, 2:6; Michel Morgenbesser – Valentin Voeth 1:6, 1:6; Levin Hegele – Moritz Beißwanger 0:6, 1:6 – Doppel: Aregger/Schipke – Csepai/Brummer 4:6, 4:6; Müller/Morgenbesser – Kallen/Voeth 3:6, 5:7; Raschke/Hegele – Schaible/Beißwanger 0:6, 1:6.

Damen 30, Württembergliga: TC Bad Waldsee – TSCH Esslingen 6:3. – Einzel: Jessica Tagliaferri – Katharina Mecner 7:6, 6:3; Nadine Hügel – Simone Jacobs 6:4, 6:3; Sonia Strongone – Chris Cathrin Berger 2:6, 3:6; Carmen Rost – Susanne Perrone 6:3, 6:1; Simone Kibele – Alexandra Zeps 6:1, 6:2; Christine Schwabe – Maren Stölzle 6:0, 6:3 – Doppel: Tagliaferri/Rost – Kopp/Perrone 1:6, 4:6; Hügel/Kibele – Mecner/Zeps 6:4, 7:6; Strongone/Schwabe – Jacobs/Berger 0:6, 2:6.

Herren 30, Verbandsliga: TC Königsbronn – TSV Eschach 6:3. – Einzel: Daniel Strobel – Stephan Lehnert 6:3, 6:2; Dorian Haas – Marco Busam 6:3, 4:6, 4:10; Ralf Kollwitz – Christian Jäck 3:6, 6:3, 10:6; Florian Färber – Moritz Schell 6:1, 6:4; Tobias Honikel – Benjamin Pilz 6:4, 3:6, 5:10; Martin Hoffmann – Markus Joos 6:2, 2:6, 10:2 – Doppel: Strobel/Haas – Lehnert/Jäck 6:2, 6:1; Kollwitz/Hoffmann – Busam/Pilz 4:6, 4:6; Färber/Honikel – Mancilla/Joos 6:3, 6:1.

Herren 40, Württembergliga: TC Ruit – TC Bad Waldsee 5:4. – Einzel: Thilo Ocker – Sven Leuzinger 1:6, 2:6; Matthias Aubele – Thimo Greiner 4:6, 2:6; Christoph Walther – Christian Geiger 6:3, 6:3; Armin Fuchsloch – Oliver Häusler 6:4, 3:6, 10:6; Lutz Adam – Markus Müller 6:1, 6:1; Robert Rymes – Joachim Dehli 7:5, 6:2 – Doppel: Leveringhaus/Adam – Greiner/Müller 1:6, 1:6; Aubele/Mattes – Leuzinger/Dehli 7:6, 6:3; Walther/Rymes – Geiger/Häusler 4:6, 2:6.

Herren 55, Regionalliga: TC Ravensburg – TC Tübingen 2:7. – Einzel: Thilo Bendel – Volker Stamer 2:6, 4:6; Frank Mölm – Matthias Renz 6:4, 6:3; Jörg Marquardt – Gunter Abele 6:1, 5:7, 13:11; Oliver Fischbach – Joachim Peter 1:6, 1:6; Philipp Frank – Milan Gniadzik 4:6, 4:6; Carsten Möller – Martin Kern 2:6, 1:6 – Doppel: Bendel/Frank – Stamer/Renz 2:6, 1:6; Mölm/Fischbach – Abele/Kern 3:6, 6:0, 9:11; Marquardt/Möller – Peter/Gniadzik 1:6, 2:6.

Herren 65, Oberligastaffel: TC Ravensburg – SC Staig 2:4. – Einzel: Roland Heine – Winfried Elze 4:6, 2:6; Jörg Beier – Werner Bräuer 2:6, 1:6; Wolfgang Voigt – Siegfried Schneider 6:3, 6:4; Karl Ibele – Alfred Ströbele 3:6, 4:6 – Doppel: Heine/Ibele – Schneider/Ströbele 4:6, 0:6; Beier/Voigt – Elze/Bräuer 3:6, 6:4, 10:8.