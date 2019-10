Döchtbühlschule feiert gleich zwei Jubiläen

Im Jahr 1999 hatte die Stadt Bad Waldsee - damals unter Regentschaft von Bürgermeister Rudolf Forcher – nach Beschluss durch den Gemeinderat den Startschuss für die Einrichtung von Schulsozialarbeit an der Döchtbühlschule gegeben. Zehn Jahre danach - also 2009 - konnte die neu geschaffene Mensaeinrichtung im Schulzentrum Döchtbühl in Betrieb genommen werden.

Viele Gäste

Auch dafür hatte der Gemeinderat unter Führung von Bürgermeister Roland Weinschenk einstimmig grünes Licht erteilt. Das war nun Anlass genug, die zwei Jubiläen am Mittwochabend in der Mensa im großen Stil zu feiern. Gekommen waren Vertreter aus der Politik, vom Jugendamt, vom Gemeinderat, vom Dornahof, die Schulleiter der Döchtbühlschule und ehemalige Schulleiter, Repräsentanten verschiedenster Institutionen wie Bildungstiftung und Jugendmusikschule, Sponsoren und Gönner, Elternbeiräte, Schülersprecher und all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schulsozialarbeit und der Mensa.

Der Sozialarbeit ein Gesicht geben

Bürgermeister Roland Weinschenk betonte, dass es ihn besonders freue, noch während seiner Amtszeit die zwei Geburtstage feiern zu dürfen. „Man mag es kaum glauben, dass schon 20 Jahre vergangen sind, seit die Stadt Bad Waldsee sich auf den Weg gemacht hat und die Schulsozialarbeit zu einem festen Bestandteil des schulischen Alltags geworden ist", erklärte Weinschenk. Er bedankte sich besonders bei Alfred Maucher, der von Seiten der Stadtverwaltung Ansprechpartner für alle Beteiligten sowohl bezüglich der Schulsozialarbeit und der Etablierung der Mensa war. Und auch Monika Hopstock, die seit Beginn der Schulsozialarbeit die Federführung übernommen hat, Impulse für die Weiterentwicklung der Sozialarbeit hier in Bad Waldsee gab, wurde von Bürgermeister Weinschenk bedacht. „Sie haben der Sozialarbeit am Bildungszentrum ein Gesicht gegeben", fügte der Bürgermeister an.

Stätte sozialer Begegnung

Weinschenk wie auch der geschäftsführende Schulleiter Frank Wiest wiesen darauf hin, dass die Schulen mittlerweile vom reinen Lernort zu einem Lebensort, ja zu einer Stätte sozialer Begegnungen für all unsere Schüler geworden sind. Daher sei es auch nicht verwunderlich, dass im Laufe der letzten Jahre die Schulsozialarbeit auf dreieinhalb Stellen angewachsen ist. Auch die Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Grünen) versicherte in ihrem Grußwort, dass sie sich auch zukünftig für eine Aufstockung der Mittel für die so wichtige Schulsozialarbeit an allen Schulen einsetzen werde.

In seinem Grußwort bezog sich Volker Braun, Vorstand vom Dornahof Altshausen, auf das zehnjährige Jubiläum der Mensa und schilderte, wie die Schulverpflegung zu einer Erfolgsgeschichte hier in Bad Waldsee geworden ist. Als Caterer mehrerer Schulen mit einem inzwischen umfangreichen Angebot habe man hier in Bad Waldsee Gelingen und Vertrauen gefunden. In Bad Waldsee werden täglich 120 Essen ausgegeben.

Talk zur Mensa

In der anschließenden Talkrunde, die von Gerlinde Buemann von der Stadtverwaltung charmant moderiert wurde, kamen dann nicht nur die Gesprächspartner Iris Goller, Monika Hopstock, Petra Krebs, Roland Weinschenk, Steffen Gross, Brigitte Czöndör und Alfred Maucher zu Wort, sondern auch zwei Schülersprecherinnen der SMV des Gymnasiums.

Ihr Fazit deckte sich mit den interessanten Talkbeiträgen, das da lautete: „Das Essen ist lecker, eine super Auswahl, Cafeteria ist eine gern angenommene Begegnungsstätte, auch zukünftig möge die Mensa attraktiv und qualitätsbewusst bleiben". Umrahmt und aufgelockert wurde das Doppeljubiläum mit musikalischen und sportlichen Beiträgen durch die Bläserklasse der Realschule, dem Chor der Döchtbühlschule, dem Mittelstufenchor des Gymnasiums und der Zirkus-AG der Realschule.