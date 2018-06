Döchtbühlschüler besuchen Hochschule in Weingarten

Die Klasse 2c hat die Pädagogischen Hochschule (PH) in Weingarten besucht. Wie die Schule schreibt, seien die Kinder neugierig geworden, da sie in ihrem Unterricht regelmäßig Studentinnen zu Besuch haben. Die Zweitklässler von Hiltrun Bernhard nahmen die Einladung von Katharina Rist an, die an der PH die Bilderbuchsammlung verwaltet. Rist lies die Kinder zu einem textlosen Bilderbuch erzählen und diese entwickelten dann fast eineinhalb Stunden lang ihre eigenen Ideen zu der Bilderabfolge. Anschließend malten die Kinder in der Cafeteria noch Fortsetzungsbilder zu der Geschichte. Mit einem Bilderbuchkoffer bestückt, traten die 23 Döchtbühlschüler dann wieder die Heimreise an und wissen nun endlich, wo die Studentinnen sind, wenn sie nicht an der Schule unterrichten. Foto: Privat