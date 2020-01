Auf neuer Strecke startet am Sonntag die dritte Etappe der Oberschwäbischen Crosslaufserie. In den vergangenen Jahren wurde in Bad Waldsee beim Golfplatz gelaufen, nun sind Start und Ziel an der Durlesbachhalle in Bad Waldsee-Reute. Die Hauptläufer müssen dabei eine acht Kilometer lange Strecke bewältigen.

Nach seinem zweiten Platz beim Auftaktlauf in Blitzenreute und einem Sieg in Birkenhard könnte Korbinian Völkl vom SSV Ulm 1846 mit einem weiteren Sieg bereits eine Vorentscheidung in der Serienwertung gelingen. Nur sein Ulmer Vereinskollege Marco Konrad kann in diesem Fall noch gleichziehen, sollte er in Reute nach seiner Verletzung überhaupt antreten können und zumindest Zweiter werden.

Bei den Frauen ist am Sonntag in Bad Waldsee-Reute das Duell der beiden Siegerinnen Marlene Gomez Islinger vom SSV Ulm 1846 und Marlene Windisch von der TSG Eislingen entscheidend für die Gesamtwertung. Diese beiden werden wohl beim letzten Lauf am 16. Februar in Vogt den Sieg unter sich ausmachen.

Die neue Strecke ist laut Ewald Fast vom Mitveranstalter TSV Reute, der zusammen mit der TG Bad Waldsee-Triathlon den Lauf organisiert, sehr zuschauerfreundlich und übersichtlich für den Verlauf des Rennens. Seine Tochter Paulina Wolf von den TSV Reute Runners ist die Strecke schon mal abgelaufen und fit und gut vorbereitet für das Rennen am Sonntag. Bei den Schülerinnen macht Johanna Hilt (TSV Reute Runners) bisher einen hervorragenden Job mit zwei Siegen bei den bisherigen Starts in Blitzenreute und Birkenhard.

Startunterlagen und Nachmeldungen sind am Sonntag ab 12 Uhr in der Durlesbachhalle möglich. Erstmals gibt es in diesem Jahr bei der Serie auch einen Jedermannscross über vier Kilometer, der Hälfte der Strecke im Hauptlauf. Dieser wird in fünf Runden mit je 1,6 Kilometern gelaufen. Die Schüler starten ab 13.30 Uhr, der Jedermannscross um 14 Uhr und der Hauptlauf um 14.30 Uhr.