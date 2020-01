Crossläufer messen sich Reute

Gemeinsam mit den Triathleten der TG Bad Waldsee organisieren die Läufer des TSV Reute den dritten Lauf der 43. Oberschwäbischen Crosslaufserie am Sonntag, 2. Februar. Erstmals findet der Lauf, für den Mitorganisator Ewald Fast eine anspruchsvolle rund acht Kilometer lange Strecke rund um das ehemalige Wasserreservoir am Ortseingang von Steinach her angelegt, in Reute statt, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei den bisherigen Veranstaltungen in Blitzenreute und Birkenhard seien vor allem die starken Ulmer Läufer geweswn, die die Akzente setzten. Bemerkenswert aber die starken Laufleistungen der jungen Reutener Lokalmatadorin Paulina Wolf, die mit zwei vierten Plätzen bereits ihr Klasse zeigte und durchaus Chancen auf einen der Podestplätze bei der Gesamtwertung der Damen hat. Entschieden werde die Laufserie dann am Sonntag, 16. Februar in Vogt.

Erstmal wird auch ein Jedermannscross angeboten. Dieser sei eine ideale Möglichkeit, über dreieinhalb Kilometer in die Sportart reinzuschnuppern. Anmeldungen sind im Internet unter der Adresse www.crosslaufserie-oberschwaben.de oder bis 30 Minuten vor Wettkampfbeginn um 14 Uhr in der Durlesbachhalle möglich. Die Veranstaltung beginnt bereits ab 13.30 Uhr mit den Kinder- und Jugendläufen.