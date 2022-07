Covid-„Sommerwelle“ erfasst alle drei OSK-Klinikstandorte

Der gesamte OSK-Klinikverbund befindet sich derzeit in einer Covid-„Sommerwelle“. Dies hat einen Krankenstand bei den Beschäftigten von mehr als acht Prozent zur Folge, berichtet Jürgen Schattmann, Sprecher der Oberschwabenklinik, auf SZ-Anfrage. Damit habe man an allen drei Standorten das „obere Niveau“ erreicht. Am Waldseer Krankenhaus ist seit 1. Juli die Station 1 (Innere Medizin) aufgrund von Erkrankungen des Personals geschlossen – und sie wird wohl auch nicht wieder geöffnet. Anlass dafür seien „interne Umstrukturierungen infolge des Kreistagsbeschlusses, der die Schließung des Krankenhauses vorsieht“.

Corona-Neuinfektionen steigen sprunghaft an, auch OSK betroffen

Innere Medizin in Bad Waldsee geschlossen

Deshalb sei die Station 1 in Bad Waldsee am Freitag geschlossen worden. „Mit Kündigungen hat dies hier nichts zu tun, sondern mit fehlendem Personal und Personalausfall infolge von Erkrankungen – hauptsächlich Covid-Erkrankungen.“

In Ravensburg und Wangen können Betten nicht belegt werden

In Wangen können derzeit coronabedingt 13 Betten nicht belegt werden, am EK müssen laut Schattmann „um die 30“ frei bleiben. Die OSK plant am Klinik-Standort Bad Waldsee aufgrund „interner Umstrukturierungen“ auch keinen Betrieb der Station 1 mehr, selbst wenn die Mitarbeitenden wieder gesund sind. Die Stationen 2 und 3 bleiben geöffnet. Für die Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten im nördlichen Kreisgebiet habe die genannte Schließung keine negativen Auswirkungen.

OSK versichert: Medizinische Versorgung in Waldsee garantiert

„Für die Menschen in und um Bad Waldsee ändert sich insofern nichts, als dass diese Station schon über den Großteil des Jahres 2021 hinweg aufgrund von Personalmangel geschlossen war, ehe wir zumindest für sieben Monate bis zum 30. Juni wieder alle drei Stationen voll betreiben konnten. Wir hatten also 2021 meistens nur 55 von 75 Betten in Betrieb, aber dennoch hat der Betrieb reibungslos funktioniert“, lässt sich Swen Wendt, Sprecher der Leitung Prozess- und Pflegemanagement bei der OSK, zitieren.

Diese 55 Betten seien gut belegt gewesen und „nur in Einzelfällen“ seien Erkrankte statt vom örtlichen Krankenhaus im EK Ravensburg oder im Westallgäu-Klinikum Wangen aufgenommen worden. „Und so wird es auch künftig ablaufen. Die medizinische Versorgung am Standort Bad Waldsee war und ist jederzeit garantiert – auch als Krankenhaus mit reduzierter Bettenzahl“, sichert Wendt zu.

„Jeder Patient bekam und bekommt weiterhin unser volles medizinisches und pflegerisches Angebot und eine vollständige Betreuung.“

Personalprobleme: Keine Mitarbeiter zu bekommen

Nachdem die Orthopädie – wie berichtet – zum 1. November bereits nach Wangen verlegt wird, sei neues Personal für Waldsee „schlicht nicht mehr zu bekommen“, räumt Wendt ein.

Infolge des Kreistagsbeschlusses hospitieren nach OSK-Angaben aktuell Mitarbeiter aus Bad Waldsee in anderen OSK-Häusern und es würden Mitarbeitergespräche geführt.