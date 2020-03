„Coverschnitte“ von Jörg Mandernach in der der kleinen Galerie

In der kleinen Galerie im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee werden vom 8. März bis 26. April „Coverschnitte“ von Jörg Mandernach gezeigt. Die Vernissage am Sonntag, 8. März, beginnt um 11 Uhr: Der Künstler führt selbst in seine Arbeiten an, Bürgermeister Roland Weinschenk wird zur Begrüßung sprechen.

Bei der Werkreihe Coverschnitte habe Jörg Mandernach mit Magazincovern, kann man der Ankündigung entnehmen. Nicht nur aufgrund des Identifikationspotenzials der auf den Covern abgebildeten Personen böten sich zahlreiche Anknüpfungspunkte zur Frage, der der Künstler mit dieser Werkgruppe nachgehe. Sowohl durch Übermalen und Überschreiben mit eigenen Texten als auch durch das Wegschneiden großer Teile der Cover versuche er die ursprünglichen Motive aus ihrem stereotypen Kokon zu befreien. Unser Bild zeigt das Werk „Gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes“.