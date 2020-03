Coronavirus: Hymer beantragt Kurzarbeit

Nachdem es beim Wohnmobilbauer Carthago den ersten bestätigten Corona-Fall einer externen Mitarbeiterin gab und die Produktion am Stammsitz in Aulendorf auch daher heruntergefahren werden musste, haben sich viele Bad Waldseer gefragt, wie sich die Situation bei Hymer darstellt. Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt.

Nicht nur bei Carthago musste die Produktion aufgrund des Coronavirus heruntergefahren werden. BMW, Porsche und Tesla setzen ihre Produktion sogar aus. Welche Maßnahmen stehen im Hause Hymer und insbesondere in der Produktion in Bad Waldsee an? Diese Frage beantwortet Frank Heinrichsen, der Leiter des Gesamtmarketings, so: „Auch wir bereiten uns angesichts der unklaren Gesamtsituation auf Einschränkungen unterschiedlicher Art vor. Beispielsweise sehen wir uns aktuell damit konfrontiert, dass unser Händlernetz in Deutschland sowie in Teilen Europas den Vertrieb unserer Fahrzeuge aufgrund der gesetzlichen Verordnung vorübergehend einstellen muss. Aus diesem Grund haben wir in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung sowie den Arbeitnehmervertretern für Teile unseres Standorts Kurzarbeit beantragt.“

Belegschaft soll geschützt werden

Auf diese Weise bereite sich der Bad Waldseer Wohnmobilhersteller auf eine „Phase vorübergehend niedrigerer Nachfrage vor“ und wolle gleichzeitig die Finanzkraft des Unternehmens und die Arbeitsplätze sichern. „Zudem leisten wir mit diesen Maßnahmen unseren Beitrag, die Belegschaft zu schützen, Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausbreitung dieser Pandemie einzudämmen“, erklärt Heinrichsen.

Kein Corona-Fall bei Hymer

Wie Pressesprecherin Sarah Lemke mitteilt, gab es bislang keinen bestätigten Corona-Fall im Unternehmen. Bereits im Zuge der ersten öffentlichen Meldungen der Bundes- und Landesregierung sowie des Gesundheitsamts seien erste Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden. Unter anderem zählt Lemke auf, dass vermehrt digitale Kommunikationsmittel zum Einsatz kämen, Hygienemittel im Unternehmen platziert wurden, Hinweise zu Hygienemaßnahmen aufgehängt und nicht zuletzt Büroflächen entzerrt und Reisebeschränkungen erlassen wurden. Darüber hinaus hat Hymer die öffentlichen Werksführungen ausgesetzt, die geplanten Betriebsversammlungen abgesagt und die Händlertagung verschoben.