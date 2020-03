Coronavirus: Bad Waldseer Gymnasium soll am Montag geschlossen bleiben

Am Montag sollen das Bad Waldseer Gymnasium sowie das Studienkolleg St. Johann in Blönried wegen des Coronavirus geschlossen bleiben, das empfiehlt das Kreisgesundheitsamt des Landkreises Biberach.

Der Grund: ein 43-jährige Mann aus dem Landkreis Biberach wurde positiv getestet und war zuvor mit weiteren 100 Personen bei einer Familienfreizeit in Südtirol – darunter auch Schüler des Bad Waldseer Gymnasiums und des Studienkollegs, wie Landratsamtssprecher Bernd Schwarzendorfer auf SZ-Nachfrage berichtet.

Wie aus der Pressemitteilung des Landratsamts herauszulesen ist, haben sowohl die zwei schulpflichtigen Kinder des positiv getesteten Mannes, als auch die Kinder der Familienfreizeit seit ihrer Rückkehr Schulen besucht. Die Städte und Gemeinden der betroffenen Schulen seien informiert worden.

Außerdem habe das Kreisgesundheitsamt erste Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen und die rund 100 Kontaktpersonen ermittelt. Aus diesem Grund sollen am Montag die beiden Schulen in Bad Waldsee und Aulendorf geschlossen bleiben.

Am Freitagnachmittag waren weder bei der Stadt Bad Waldsee noch am Gymnasium weitere Auskünfte zum Vorfall in Erfahrung zu bringen. Lediglich zwei Informationen auf der Internetseite der Waldseer Schule waren vorzufinden. Da wird darauf hingewiesen, dass sich die Situation an den Waldseer Schulen verschärft hat, nachdem Südtirol vom Robert-Koch-Institut zu den Risikogebieten hinsichtlich des Coronavirus gezählt wird. Und im gleichen Satz wird klar gestellt, dass es an der Schule „keinen akuten Fall einer Infektion“ gibt.

Die Schule weist auf die Regelungen des für die Schule zuständigen Gesundheitsamtes Ravensburg hin. Demnach sollen alle Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, vorläufig Zuhause bleiben. Das betreffe Schüler ebenso wie Lehrer. Welche Auswirkungen diese Maßnahme auf den Schulbetrieb hat und wie viele Lehrer und Schüler tatsächlich Zuhause bleiben müssen, war am Freitagnachmittag nicht in Erfahrung zu bringen.

Lediglich eine Spezifikation des Kultusministeriums Baden-Württemberg zum Wort „vorläufig“ war auf den Internetseiten des Gymnasium zu finden. Da heißt es: „Es gilt ab jetzt folgende Regelung: Alle Personen, die in den vergangenen 14 Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, bleiben vorsorglich 14 Tage zu Hause. Die 14 Tage sind individuell ab dem Zeitpunkt der Rückkehr aus dem Risikogebiet zu zählen. Wir bitten Sie sich daran zu halten.“ Der Elternsprechtag am Freitag wurde abgesagt.

Für Nicht-Lehrer und Nicht-Schüler teilt das Landratsamt indes mit, dass Menschen, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in Südtirol aufgehalten haben, „unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit vorläufig zu Hause bleiben sollten und zwar unabhängig von Symptomen.

Reisende, die aus einem Risikogebiet kommen und innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen oder Durchfall entwickeln, sollten umgehend telefonisch ihren Hausarzt kontaktieren oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 anrufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.“ Indes wurde am Freitag bekannt, dass eine zweite Person aus Wangen im Allgäu am Corona-Virus erkrankt ist.