Corona-Situation auf dem Klosterberg beruhigt sich

Das Landratsamts meldete am Freitag 125 Neuerkrankungen und 64 Gesundmeldungen im Landkreis Ravensburg. Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt damit bei 1640 Fällen. In Bad Waldsee wurden am Freitag neun neue Fälle und in Aulendorf zehn gemeldet.