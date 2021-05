Corona-Schnelltests: Angebot in Bad Waldsee erneut ausgeweitet

Seit Dienstag steht das kostenlose Corona-Schnelltest-Angebot in der Stadthalle Bad Waldsee montags bis freitags durchgehend von 7 bis 19 Uhr und samstags von 7 bis 15 Uhr zur Verfügung. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Zudem gibt es an diesem Sonntag, 30. Mai, zwischen 10 und 14 Uhr Gelegenheit, sich in der Stadthalle testen zu lassen.

Um die Abläufe zu vereinfachen und Wartezeiten zu minimieren, bittet die Stadtverwaltung um Anmeldung unter www.coronatest-rv.de. Im Ausnahmefall ist ein Test auch ohne Anmeldung möglich, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Teststation befindet sich im großen Saal der Stadthalle. Der Zugang liegt im Bereich der Bleiche-Kreuzung, ist ausgeschildert und barrierefrei.

Laut Verordnung des Landes Baden-Württemberg können Testungen im Rahmen verfügbarer Kapazitäten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden. Häufigeres Testen ist also erlaubt, so die Stadtverwaltung.