Corona-Kritiker demonstrieren gegen Maskenpflicht an Schulen in Bad Waldsee

Zu einer Demonstration gegen die Maskenpflicht an Grundschulen hatten die Organisatoren der „Versammlungen für Frieden und Freiheit“ am Mittwoch nach der fünften Schulstunde im Waldseer Döchtbühlweg aufgerufen. Wie berichtet, gilt seit Montag dieser Woche auch für Sechs- bis Zehnjährige eine Maskenpflicht in der Schule, die vorher freiwillig war.

Nach Einschätzung der Polizei ist die Versammlung in direkter Nähe zum Bildungszentrum Döchtbühl „friedlich verlaufen“ und „sämtliche Auflagen“ seien eingehalten worden. Wie eine SZ-Anfrage bei der Stadtverwaltung ergab, war diese Kundgebung von den Veranstaltern im Vorfeld ordnungsgemäß „angezeigt“ worden bei der Kommune.

Bekanntlich lässt die Corona-Verordnung die Wahrnehmung des „Grundrechts auf Versammlungsfreiheit“ nach Artikel 8 des Grundgesetzes ausdrücklich zu. Wie viele Teilnehmer bei der Demo auf Höhe der Bushaltestellen zugegen waren, ließ sich am Donnerstag nicht in Erfahrung zu bringen.