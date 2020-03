Corona-Krise: Stadt sperrt alle Spiel- und Skaterplätze

Schluss mit Skaten, Fußballspielen und Klettern: Am Mittwoch hat die Waldseer Stadtverwaltung alle Spielplätze schließen lassen, um Ansammlungen von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Krise zu verhindern. In den letzten Tagen suchten noch viele Schüler die Spielanlagen auf, um sich an der frischen Luft auszutoben. Dass dies vor dem Hintergrund der aktuellen Virusausbreitung ein schlechter Plan ist, scheint vielen Familien nicht ganz klar gewesen zu sein.

Am Gerücht, wonach die Polizei eine „Corona-Party“ Heranwachsender in Michelwinnaden aufgelöst haben soll, ist nach Angaben der Polizeidirektion Ravensburg allerdings nichts dran. Dies ergab eine SZ-Anfrage am Donnerstag. Vor dem Hintergrund der weiter ansteigenden Fallzahlen bittet Roland Weinschenk die Bürger dringend darum, soziale Kontakte zu vermeiden, um neue Infektionsketten zu verhindern. „So schwer das allen fallen mag: Bleiben Sie in den nächsten Wochen zu Hause und denken Sie bitte daran, dass Sie sich nicht nur selbst einer Gefahr aussetzen, sondern dass Sie auch andere Personen anstecken könnten“, lautet der Appell Roland Weinschenks. Und er dankt allen, die sich solidarisch um alte, kranke Menschen kümmern und deren Einkäufe erledigen. Unser Bild zeigt den Skaterplatz beim Krankenhaus, auf dem jede Übungsrampe mit Absperrgittern gesichert wurde.