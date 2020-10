Corona-Integrationskurs“ ist erfolgreich zu Ende gegangen

Die Volkshochschule Bad Waldsee hatte nach Angaben der Stadt am 14. Oktober erstmals einen Erstorientierungskurs gestartet, der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert und an der VHS Bad Waldsee als reiner Frauenkurs durchgeführt wurde.14 Teilnehmerinnen aus verschiedenen afrikanischen Ländern sowie Syrien absolvierten insgesamt 300 Unterrichtseinheiten in verschiedenen Modulen.

Inhaltlich ging es um eine erste Orientierung im Alltag in Deutschland. Es wurden Themen wie Werte und Zusammenleben, Einkaufen, Kindergarten und Schule oder medizinische Versorgung besprochen. Dozentin war die erfahrene Lehrkraft Waltraud Ritter-Sturies. Daneben hatte die VHS ihren ersten „Corona-Integrationskurs“ erfolgreich zu Ende geführt. Dieser begann bereits im Oktober 2019 und musste aufgrund der Pandemie-Situation zwischenzeitlich für drei Monate unterbrochen werden, wodurch sich seine Dauer von neun auf zwölf Monate verlängerte.

Im September hatten die Teilnehmer die Abschlussprüfung „Deutschtest für Zuwanderer“ absolviert. Dabei konnten sich acht über die „Traumnote“ B1 freuen, sechsmal wurde das Niveau A2 erreicht, nur eine Person hatte die Prüfung nicht bestanden. Am 20. Oktober folgte noch der Leben-in-Deutschland-Test, bei dem 33 Fragen zur deutschen Geschichte, Politik und Kultur beantwortet werden mussten. Im Anschluss an diese zweite Prüfung hätten die Teilnehmer sich schweren Herzens nach einem intensiven Jahr von der VHS und ihren beiden Dozenten Justine Damm und Siegfried König verabschiedet.