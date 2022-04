Corona-Bonus geht Vorständen der St.-Elisabeth-Stiftung nicht weit genug

Die Bundesregierung hat einen finanziellen Corona-Bonus für Mitarbeitende aus der Alten- und Krankenpflege beschlossen. Dieser Bonus sei aber nur ein „sehr kleiner Tropfen auf einen ganz großen, heißen Stein“, wie die Vorstände der St.-Elisabeth-Stiftung in einer Pressemitteilung verkünden.

Der Haken beim Corona-Bonus

Für Andrea Thiele und Matthias Ruf ist der Corona-Bonus auf den ersten Blick eine gute Nachricht und eine Form der Anerkennung für viele Menschen, die in der Pflege arbeiten und „sich seit über zwei Jahren tagtäglich aufopferungsvoll um die viel zitierten ,vulnerablen Gruppen’ kümmern“. Die Vorstände freuen sich für alle, die in irgendeiner Form von diesem kurzfristigen Corona-Bonus profitieren. Doch jetzt kommt der Haken.

Ein Tropfen auf den heißen Stein

„Kein Verständnis haben wir dafür, dass ausschließlich Mitarbeitende aus der Kranken- beziehungsweise Altenpflege berücksichtigt werden. Mitarbeitende aus der Behindertenhilfe werden komplett ignoriert, obwohl auch sie pflegerisch tätig und hinsichtlich Corona immensen Risiken ausgesetzt sind“, geht aus der Mitteilung hervor. Daher sei der Corona-Bonus nur ein Tropfen auf den heißen Stein und allenfalls mit einem Balkonapplaus zu vergleichen. „Wir fordern kurzfristig, dass ein Corona-Bonus auch für Mitarbeitende aus der Eingliederungshilfe ausgeschüttet wird“, erklären Thiele und Ruf laut der Pressemeldung.

Auch andere Mitarbeiter berücksichtigen

Aus Erfahrung in der St.-Elisabeth-Stiftung sei deutlich, was alle Mitarbeiter leisten. Auch die Personen, die im Hintergrund agieren, wie beispielsweise in der Küche, in der Hauswirtschaft oder in der Instandhaltung. „Sie alle leisten einen wichtigen Betrag um die Leistungsfähigkeit unserer Einrichtungen in einer aktuell sehr anspruchsvollen Zeit aufrechtzuerhalten. Dass diese Personen bei der Ausschüttung eines Corona-Bonus‘ ignoriert werden, ist nicht nachvollziehbar“, zeigen die Vorstände eine weitere Lücke auf und fordern auch für diese Arbeiter einen Corona-Bonus.

„Die Corona-Pandemie hat uns allen deutlich aufgezeigt, wie wichtig die Pflege für unser gesellschaftliches System ist“, so Thiele und Ruf. Daher sei es an der Zeit, an langfristigen und nachhaltigen Lösungen zu arbeiten.