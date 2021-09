Constantin Weidele Champion im Cow Showing

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 12. September fand in der Versteigerungshalle Bad Waldsee die Baden-Württembergischen Meisterschaft im „Cow Showing“ statt. Die Rekordbeteiligung von 122 Teilnehmern zeigt die Bedeutung der Nachwuchsarbeit bei der Rinderunion Baden-Württemberg. Kinder und Jugendliche aus Bad Waldsee waren überaus erfolgreich.

Der international renommierte Preisrichter Tobias Guggemos, Rückholz richtete die Wettbewerbe. Beim „Cow Showing“ stellt der Jungzüchter sein Rind im Schauring vor. Vorführhaltung, Blickkontakt zum Preisrichter und die Umsetzung der Preisrichteranweisungen werden beurteilt. Gerade bei den jüngsten Teilnehmern haben die Eltern zusätzlich zur Hofarbeit viel Aufwand bei der Schauvorbereitung der Tiere. Sehr stark vertreten waren Teilnehmer aus Bad Waldsee bei den Kindern bis 8 Jahren: Mira und Verena Nussbaumer, Hifringen belegten gute Plätze. Bei den Junioren waren Luca Bertsch, Mattenhaus und Florian Heinzler, Hifringen eine Klasse für sich. Sie siegten in ihren Ringen, mussten sich dann bei der Endauswahl knapp geschlagen geben. Je älter der Vorführer, desto höher das Niveau. In der Intermediate Klasse (12 bis 15 Jahre) qualifizierte sich Tanja Maucher, Mattenhaus, für das Finale. Hier führte dann aber in einem hochklassigen Wettkampf kein Weg an Constantin Weidele, Poppenhaus vorbei. Als einer von 10 Finalisten setzte er sich mit seinem Rind Kleopatra routiniert und souverän durch. Er darf sich über den Titel Baden-Württembergs Intermediate Champion im „Cow Showing“ freuen.

Weitere Teilnehmer aus Bad Waldsee waren: Jonas und Daria Heinzler, Hifringen, Emma und Lea Nussbaumer, Hifringen, Luisa Ott, Osterhofen und Lennart Weiland Bad Waldsee. Bilder der Schau finden Sie unter www.rind-bw.de.