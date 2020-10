Constantin Brugger wird neuer Oberarzt der Chirurgie in Bad Waldsee

Die Klinik für Chirurgie am Krankenhaus in Bad Waldsee hat einen neuen Oberarzt, das teilt die Oberschwabenklinik GmbH jetzt mit. Constantin Brugger, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, ergänze demnach seit Juli das Team der Klinik für Chirurgie am Krankenhaus Bad Waldsee als neuer Oberarzt.

Er ist 41 Jahre alt. Ursprünglich sei er gelernter Industriemechaniker. „Ich war schon immer handwerklich interessiert. Nach meiner Ausbildung zum Industriemechaniker holte ich mein Abitur nach und wollte Maschinenbau studieren. Damals stand aber noch der Zivildienst an, diesen absolvierte ich in einem Krankenhaus und dort hat mich die Medizin begeistert. Der Beruf des Arztes, genauer gesagt des Chirurgen war mein neues Ziel“, wird Brugger zitiert.

Vom Zivildienst zum Medizinstudium

Nach seinem Zivildienst habe er sich auf einen Studienplatz für Medizin an der Universität Ulm beworben. Er sei zugelassen worden und habe 2008 sein Studium abgeschlossen. Nach seinem Studienabschluss sei er an den Kliniken in Biberach, Memmingen und am Bundeswehr Krankenhaus in Ulm tätig gewesen. Nach vier Jahren in der Orthopädie und drei Jahren in der Unfallchirurgie habe er im Jahr 2016 seine Facharztausbildung für Orthopädie und Unfallchirurgie abgeschlossen.

Constantin Brugger sei in Teilzeit tätig, teilt die Klinik mit. Zu 50 Prozent sei er Oberarzt am Krankenhaus Bad Waldsee. Die anderen 50 Prozent arbeite er als niedergelassener Arzt mit seinem Kollegen Alexander Stützle. Am Krankenhaus Bad Waldsee hätten ihn das gute Miteinander und die kurzen Wegen zwischen den Fachabteilungen überzeugt, heißt es in der Mitteilung weiter. „Wir arbeiten hier sehr gut zusammen. Man ergänzt sich und kann so eine gute Versorgung für die Patienten sicherstellen, das ist der Vorteil an einem kleineren Krankenhaus“, so Brugger.

Komplette Begleitung des Patienten

Bruggers Wunsch sei es außerdem immer gewesen, den kompletten Prozess einer Behandlung, von der Vorsorge und Diagnose über die Operation bis hin zur Nachsorge, mitgestalten zu können. Dies könne er jetzt durch die Kombination aus niedergelassener Tätigkeit und angestellter Tätigkeit als Oberarzt am Krankenhaus Bad Waldsee.