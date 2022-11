Comedian Ingo Börchers über Utopie und Wirklichkeit

„Das Würde des Menschen“, so nennt sich die neue Comedy-Show von Ingo Börchers, den einzigen Kabarettist, der mit der Utopie befreundet ist. In der Utopie steckt die Möglichkeit und hat immerhin das Potential zur zukünftigen Wirklichkeit – so die Annahme des Comedian laut Ankündigung. Das Programm ist voller philosophisch-satirischer Gedankenspiele nach dem Motto, Kabarett einmal anders gedacht. Börchers möchte Haltung bewahren und so den Ausnahmezustand zur Regel machen.

Der Künstler, 1973 in Dissen geboren, entschied sich 1997, ins Kabarett zu wechseln. Wenn er nicht auf der Bühne steht, dann moderiert Börchers im WDR oder moderiert eine Gala-Show im Bielefelder Theater. Der vielfach ausgezeichnete Künstler, unter anderem mit dem Emser Pastillchen und dem Förderpreis „Deutscher Kabarettpreis“ , ist am Freitag, 12.November, um 20 Uhr in Bad Waldsee im Haus am Stadtsee auf der Bühne zu sehen.

Karten gibt es an der Abendkasse, bei der Tourist-Information Bad Waldsee, Telefon 07524 /941342, über das Internet www.kultur-am-see.de oder an allen ReserviX Vorverkaufsstellen. Schüler und Studenten erhalten Ermäßigung.