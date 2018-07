Clownduo Herbert und Mimi tritt in der Bad Waldseer Grundschule auf

Das Clownduo Herbert und Mimi begeistert seit seit fast 20 Jahren Jung und Alt mit ihren fetzigen Stücken. Wie die Stadt mitteilt, wird das Duo auf Einladung der Stadtbücherei am Freitag, 3. August, nach Bad Waldsee kommen und um zehn Uhr in der Grundschule im Döchtbühl-Schulzenrum ihr Stück „Allein daheim“ zeigen. In diesem Stück entdecken die beiden die Freude des Gewinnens und das Leid des Verlierens. Dabei bricht das totale Chaos aus. Doch mit Hilfe des Publikums werden sich Herbert und Mimi im Durcheinander so einrichten, dass die Welt hinterher wieder in Ordnung ist. Natürlich wird alles mit viel Lachen und turbulenten Verwechslungen von statten gehen. Der Eintritt für alle ab fünf Jahren beträgt vier Euro.