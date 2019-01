Claudia Pohel spielt in der Bauernschule

Wie bereits in den vergangenen Jahren, tritt die Liedermacherin Claudia Pohel am Samstag, 19. Januar, ab 19.30 Uhr im gläsernen Konzertsaal der Bauernschule Bad Waldsee auf. Claudia Pohel ist seit ihrer Jugend Liedermacherin und steht seit inzwischen 30 Jahren auf der Bühne, heißt es in der Konzertankündigung.

Für ihre erste CD, die sie mit 18 Jahren produzierte, erhielt sie laut Mitteilung Nachwuchspreise vom Bayerischen Rundfunk und der HS-Stiftung. Die ARD, filmte bei mehreren ihrer Konzerte und drehte einige Künstlerportraits über die sie. Seither tourt die Musikerin, Malerin und Autorin mit Harfe und Gitarre durch die Konzerthäuser, so die Mitteilung. Seit 2005 ist Claudia Pohel Jurymitglied bei „Lieder auf Banz“ (BR), dem größten europäischen Liedermacherfestival.

Ihr aktuelles Programm für Bad Waldsee wird eine Mischung aus dem neuen heiteren Mundartprogramm „onder ons xagt“ und dem Folk-in-Jazz-Chanson Programm der neuen CD „Begegnungen“, heißt es in der Mitteilung. Claudia Pohel ist bekannt für ihre charmant-witzige Moderation. Das Publikum erwarte laut Ankündigung ein fröhlicher und stimmungsvoller Abend. Einlass zum Konzert ist ab 19 Uhr.