Citybus: Neuer Fahrplan gilt ab 16. Dezember

Ein neuer Citybusfahrplan mit veränderten Fahrzeiten tritt am Montag, 16. Dezember in Kraft. Der Fahrplan wird laut Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee ab 5. Dezember an die Haushalte des Stadtgebietes und Mittelurbachs verteilt. Außerdem ist er beim Bürgerbüro erhältlich.

Eine Analyse des seit 2012 bestehenden Fahrplanes und der Fahrgastzahlen zeigte, dass nicht alle Fahrzeiten in dem erwarteten Rahmen angenommen wurden. Dennoch wird der Citybus zu bestimmten Zeiten und von Teilen der Bevölkerung als Mobilitätsalternative sehr geschätzt. Aus der Analyse des bestehenden Liniennetzes ergäben sich für eine Neukonzeption und Überarbeitung des Fahrplanangebotes einige neue Aspekte, die im neuen Fahrplan umgesetzt werden, heißt es in dem Schreiben. So werde der bisherige Ringverkehr zu Gunsten von zwei Durchmesserlinien abgelöst, was zu einer besseren Verständlichkeit und dem gleichen Weg für die Hin- und Rückfahrt führt.

Aufgrund der unterschiedlichen Nachfrage und Frequenzen erfolgt eine Unterteilung in Hauptverkehrszeit (6.30 Uhr bis 9 Uhr sowie 15 Uhr bis 18 Uhr) und Nebenverkehrszeit (9 bis 15 Uhr). Nachfrageschwache Zeiten (Samstagnachmittag und Sonntag) und Haltestellen entfallen. Mit dem neuen Fahrplanangebot könne der Citybus weiter als preisgünstige Alternative, um alle relevanten Bereiche des Stadtgebietes zu erreichen, angeboten werden, heißt es weiter. So werden wie bisher die Innenstadt, Steinach, Frauenberg, Mittelurbach, Kurgebiet, Eschle und Lindele bedient. Die beiden Linien A und B lösen die bisherigen Ringverkehre ab, das heißt die Hin- und Rückfahrten erfolgen auf dem gleichen Weg. Die sich daraus ergebenden Zeiten sind übersichtlicher und kompensiert auf die festgestellten Nutzerbedürfnisse. Die Tarife haben sich nicht geändert. Mit der Bodo-Karte, die eine bargeldlose Ticketlösung beinhaltet, kostet eine einfache Fahrt 0,55 Euro. Bürger können sich bei der Stadtverkehrs GmbH ihren persönlichen Fahrplan geben lassen. Informationen rund um den neuen Fahrplan und die Tarife sind aus dem Fahrplan 2020 ersichtlich.

An den Adventswochenenden fährt der Citybus kostenlos. Zum Kennenlernen und Testen des neuen Fahrplans fährt der Citybus zudem vom 16. Dezember bis 31. Dezember, auch unter der Woche kostenlos.