Citybus-Fahrpläne werden geändert und angepasst

Der zuständige Fachbereich der Stadtverwaltung hat gemeinsam mit der Firma Omnibus Müller, die den Citybus im Auftrag der Stadt fährt, die Fahrpläne des Citybus’ angepasst und geändert. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Mitte Dezember vergangenen Jahres war ein neuer Citybusfahrplan in Kraft getreten. Dieser sollte aufgrund der geringen Fahrgastnutzung und der verursachten Kosten angepasst werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Nach der Umstellung des Fahrplans hätten sich teilweise Schwächen gezeigt (die SZ berichtete). So blieben zum Beispiel Anschlüsse auf die Linie 30 zwischen Bad Waldsee und Ravensburg oder auch zur Bahn unberücksichtigt. Ebenso ist zu bestimmten Zeiten die Anbindung von Mittelurbach unbefriedigend. Haltestellen und Fahrzeiten entsprachen zudem nicht ganz dem Nutzerverlangen. Diese Punkte wurden durch zahlreiche Hinweise der Nutzer deutlich. Diese wurden laut Pressebericht in den Fahrplanänderungen miteinbezogen ebenso die der Busfahrer und Citybusnutzer.

Mit dem neuen beziehungsweise abgeänderten Fahrplan können nach Angaben der Stadtverwaltung die Verbesserungen des bisherigen Fahrplanes erzielt werden. Dies geschehe unter anderem auch dadurch, dass das umgestellte Durchmesserlinien-Verkehrssystem durch den früheren, bewährten Ringlinienverkehr ergänzt wurde. Ebenso würden weggefallene Haltestellen wieder bedient und die Fahrzeiten so angepasst, dass zumindest in Stundentakten ein gutes Verkehrsangebot besteht.