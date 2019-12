Citybus fährt noch bis Jahresende kostenlos

Seit dem Montag gilt beim Waldseer Citybus ein neuer Fahrplan. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die neuen Fahrplanhefte mit zahlreichen weiteren Informationen sind bereits in alle Haushalte in der Kernstadt und in Mittelurbach verteilt worden. Erhältlich sind sie außerdem beim städtischen Bürgerbüro und bei den Ortschaftsverwaltungen. Der neue Citybus-Fahrplan ist außerdem in allen Fahrplanauskunftssystemen enthalten, so zum Beispiel auf der Internetseite von Bodo. Zum Kennenlernen des neuen Angebots ist die Mitfahrt auf allen Citybus-Linien bis zum 31. Dezember kostenlos, so die Stadt in ihrer Mitteilung.