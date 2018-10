Christoph Beck Quartett spielt im Kulturkeller

Christoph Beck (Sax/Stuttgart) hat ge konzertmeinsam mit Andreas Feith (Piano/Nürnberg), Sebastian Schuster (Bass/Stuttgart) und Thomas Wörle (Drums/Köln) mit „Reflections“ sein erstes Album unter eigenem Namen vorgelegt. Ausnahmslos eigene Kompositionen mit unkonventionellen Titeln wie zum Beispiel „Grellgrün“, „Nutzlos“, „Unveränderlich“ oder „Unbekannte Schatten“ skizzieren laut Ankündigung die suchende Persönlichkeit Becks, der für die Umsetzung bewusst eine konventionelle Besetzung gewählt hat. Sowohl bei Balladen wie bei Uptempo-Nummern wählt der Stuttgarter einen eigenen Weg, der ihn bald als markante Stimme mit Alleinstellungsmerkmal hervorheben dürfte, so der Pressetext weiter.

In der K.i.d.Kat-Veranstaltung „World in Town“ wird das Christoph Beck Quartett am Samstag, 20. Oktober um 20 Uhr im Kulturkeller des evangelischen Familienzentrums, Burghaldenweg 10 in Bad Waldsee auftreten. Karten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Eine verbindliche Kartenreservierung ist möglich per E-Mail an k.i.d.kat@gmx-topmail.de.

Die SZ verlost 3 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft heute, Donnerstag, in der Redaktion an unter Telefon 07524 / 978711.