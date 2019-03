Christian Krischkowsky Quartet tritt im Kulturkeller auf

Eigenwillig pulsierenden Akustik-Jazz gibt es mit dem Christian Krischkowsky Quartet am 17. März, um 18 Uhr im Kulturkeller der Evangelischen Gemeinde Bad Waldsee. Mit diesem Projekt und ihrem ersten gemeinsamen Album „Digital Immigrant“ betreten der Ulmer und seine Berliner Mitmusiker neue Wege, heißt es in der Pressemittielung. In Krischkowskys Kompositionen und Arrangements verbindet sich musikalischer Zeitgeist mit Einflüssen von Bill Evans, Thelonious Monk oder dem Songwriter Cat Stevens zu einem ganz neuen, eigenständigen Klangbild.

Neben Marc Schmolling (Klavier) – Krischkowskys langjährigem Weggefährten – agieren mit Peter Ehwald (Tenor/Sopran Saxofon) und Roland Fidezius (Kontrabass) zwei weitere außergewöhnlich musikalische Teamplayer an der Seite des Schlagzeugers. Mehr Infos unter www.krischkowsky.de

Vorverkauf ist in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee. Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren zahlen im Vorverkauf 12 Euro; an der Abendkasse 16 Euro. Verbindliche Kartenreservierungen per E-Mail an k.i.d.kat@gmx-topmail.de

