Christbaumverkauf läuft gut an

Vergangenen Samstag hat der FV Bad Waldsee auf dem Markt auf der Hochstatt wieder Christbäume verkauft. Trotz überschaubarem Besuch auf dem Markt hat nahezu jeder einen Baum gekauft. Das funktioniert deshalb so gut, da man sich in aller Ruhe den schönsten und passendsten Baum aussuchen kann, welcher dann per Lieferung direkt bis vor die Haustüre gebracht wird. Die Nordmanntannen stammen allesamt von dem nachhaltigen Anbau der Familie Bentele aus Atzenhofen, auch bekannt unter Bodenseetanne.

Sie haben noch keinen Baum? Überhaupt kein Problem! Auch kommenden Samstag, den 18.12., wird der FV Bad Waldsee wieder da sein. An gleichem Ort und gleicher Stelle gibt es auch dann wieder Christbäume in den unterschiedlichsten Größen. Kommen Sie gerne vorbei. Wir freuen uns über Ihren Besuch und natürlich halten wir die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen ein.