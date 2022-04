Chris Boettcher am Samstag im Haus am Stadtsee

Am kommenden Samstag, 30. April, ist der Comedian Chris Boettcher zu Gast in Bad Waldsee. Sein Auftritt um 20 Uhr im Haus am Stadtsee ist eine Nachholveranstaltung, da ein früher geplanter Auftritt wegen Corona verschoben werden musste. Boettcher präsentiert sein sechstes Live-Programm „Immer dieser Druck“ - darin nimmt er sich auf seine Art einem weit verbreiteten Thema an, denn 90 Prozent der Deutschen Bevölkerung soll sich einem anhaltenden Druck ausgesetzt fühlen, behauptet der Comedian. Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Bad Waldsee, unter 07524 / 94 13 42 oder bei bei reserviX, Schüler und Studenten erhalten Ermäßigung.